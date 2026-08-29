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FRANCE

Stade Rennais, LOSC Mercato : le fin mot de l’histoire est connu pour Martin Terrier !

Par William Tertrin - 29 Août 2026, 17:00
Martin Terrier brille à Leverkusen.

Martin Terrier devrait finalement rester au Bayer Leverkusen, malgré l’intérêt du Stade Rennais et du LOSC.

Le dossier Martin Terrier pourrait connaître un dénouement inattendu. Alors que le Stade Rennais et le LOSC se sont intéressés à l’attaquant français ces derniers jours, le joueur de 29 ans devrait finalement poursuivre son aventure au Bayer Leverkusen.

Selon les informations de BILD, le club allemand ne souhaiterait se séparer de Martin Terrier que dans le cadre d’un transfert définitif, et non d’un prêt. Une position qui complique sérieusement les plans des deux clubs français, davantage intéressés par un prêt.

Le salaire de Martin Terrier pose problème

Autre obstacle de taille : les exigences salariales du joueur. Martin Terrier percevrait actuellement environ 285 000 euros brut par mois à Leverkusen, soit plus de 3,4 millions d’euros brut par an. Un niveau de rémunération difficilement compatible avec les capacités financières du Stade Rennais comme du LOSC.

Ces dernières semaines, Rennes avait pourtant accéléré pour tenter de rapatrier son ancien attaquant, tandis que Lille, son club formateur, avait également pris contact pour étudier les conditions d’un retour en Ligue 1.

À quelques jours de la fermeture du mercato, la tendance serait donc désormais à un maintien de Martin Terrier au Bayer Leverkusen. Sauf retournement de situation de dernière minute, le Stade Rennais devra ainsi explorer d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif.

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