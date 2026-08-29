La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Franck Haise semble déjà s’interroger sur l’utilisation d’Eliezer Mayenda, recruté pour 22 M€ cet été. Face aux doutes offensifs, le Stade Rennais aurait relancé la piste Mohamed Amoura.

Le Stade Rennais pourrait encore bouger dans le secteur offensif avant la fermeture du mercato. Après avoir investi 22 M€ sur Eliezer Mayenda cet été, Franck Haise ne semble pas encore avoir trouvé la meilleure manière d’utiliser son nouvel attaquant.

Haise cherche encore la bonne formule avec Mayenda

Recruté pour renforcer l’attaque du Stade Rennais, Eliezer Mayenda n’a pas disputé la moindre minute lors de la première journée de Ligue 1 face au PSG. Le joueur de 21 ans doit encore trouver sa place dans le système de Franck Haise. L’entraîneur rennais l’a d’ailleurs expliqué sur Winamax : « Je le fais travailler dans un rôle d’ailier car c’est plus difficile dans l’axe. »

Une déclaration qui peut laisser penser que le staff rennais n’est pas encore totalement convaincu par la capacité de Mayenda à évoluer comme avant-centre. Selon le journaliste Florent Gautreau, ces propos traduisent même deux interrogations distinctes : les doutes autour de Mayenda et ceux concernant les joueurs de couloir actuellement présents dans l’effectif.

Le Stade Rennais veut encore renforcer son attaque

Dans ce contexte, le Stade Rennais pourrait donc chercher à recruter un nouveau joueur offensif avant la fin du mercato. Le club breton aurait même accéléré certaines pistes ces dernières heures. L’objectif serait d’apporter davantage de solutions à Franck Haise, aussi bien sur les côtés que dans l’axe. Une arrivée supplémentaire, voire deux, ne serait donc pas totalement à exclure. D’après L’Équipe, le Stade Rennais aurait notamment relancé la piste Mohamed Amoura.

L’international algérien de Wolfsburg plaît depuis plusieurs semaines et son profil correspond aux besoins identifiés par le staff rennais. Amoura possède en effet la capacité d’évoluer sur un côté comme dans une position plus axiale, ce qui pourrait offrir davantage de possibilités tactiques à Franck Haise. Mais le dossier paraît mort-né : l’OGC Nice est actuellement très bien placé et une visite médicale aurait même déjà été programmée pour l’attaquant algérien. L’OL et l’Udinese se seraient également intéressés à sa situation ces derniers jours. Le club breton pourrait ainsi chercher une nouvelle solution avant la fermeture du marché. Le temps presse.