Sur le départ de l’OM, Igor Paixao est toujours à Marseille… où les supporters marseillais veulent le conserver à tout prix.

Le feuilleton Igor Paixao continue d’agiter l’OM. Alors que plusieurs clubs étrangers s’intéressent à l’ailier brésilien, son avenir reste encore incertain à quelques jours de la fermeture du mercato.

L’OM cherche des solutions pour conserver Paixao

Selon Le Phocéen, la baisse de salaire acceptée par certains joueurs, associée à plusieurs départs, pourrait permettre à l’OM de se rapprocher des exigences fixées par la DNCG. Un rééquilibrage qui pourrait avoir une conséquence importante sur la fin du mercato marseillais. L’un des objectifs prioritaires serait en effet de réussir à conserver Igor Paixao, mais également Amine Gouiri. Une perspective qui pourrait totalement changer la stratégie du club dans les derniers jours du marché.

But! a récemment sondé les supporters de l’OM avec une question très simple : « Qui l’OM doit-il absolument garder ? » Le résultat est sans appel :

Igor Paixao : 73,3 %

Amine Gouiri : 13,3 %

Pierre-Emile Höjbjerg : 6,7 %

Timothy Weah : 6,7 %

Avec près des trois quarts des suffrages, Igor Paixao écrase donc la concurrence. Les supporters marseillais ont clairement fait leur choix.

Paixao, le chouchou du Vélodrome

Arrivé à Marseille avec de grosses attentes l’été dernier, Igor Paixao a rapidement réussi à séduire le public olympien. Son profil offensif, ses accélérations et sa capacité à provoquer les défenseurs en font l’un des joueurs les plus appréciés de l’effectif. Son éventuel départ serait donc particulièrement mal vécu par les supporters. D’autant que le Brésilien est toujours présent à Marseille et que son avenir n’est pas encore définitivement réglé.

La situation financière de l’OM pourrait donc jouer un rôle déterminant. Si les départs et les différents efforts consentis au niveau de la masse salariale permettent au club de répondre davantage aux exigences de la DNCG, les dirigeants pourraient avoir davantage de marge pour conserver leurs meilleurs éléments. Igor Paixao pourrait alors devenir l’un des grands gagnants de cette réorganisation mais les sollicitations étrangères restent une menace jusqu’à mardi soir.