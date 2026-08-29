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FRANCE

OM Mercato : un buteur qui affole le RC Lens va signer à Marseille !

Par Bastien Aubert - 29 Août 2026, 14:00
Antoine Valero (OM)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Courtisé par le RC Lens et d’autres formations sur ce mercato estival, le jeune attaquant Antoine Valero (18 ans) est partir pour bientôt signer professionnel à l’OM. 

L’OM tient visiblement à conserver l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Selon OM_Espoirs, Antoine Valero devrait ainsi bientôt passer professionnel avec le club phocéen, malgré l’intérêt de plusieurs clubs, dont le RC Lens.

Valero va passer pro à l’OM

Le jeune attaquant de 18 ans aurait en effet attiré l’attention de plusieurs formations sur le marché des transferts. Son profil suscite de l’intérêt, mais l’OM ne semble pas disposé à le laisser partir. La tendance est particulièrement claire concernant l’avenir d’Antoine Valero. La Minute OM assure que le jeune buteur n’est pas à vendre et qu’il ne souhaite pas quitter Marseille.

Une double bonne nouvelle pour le club phocéen, qui devrait donc pouvoir conserver son attaquant et poursuivre son développement au sein de son centre de formation. Le RC Lens, pourtant intéressé par le joueur, devrait ainsi devoir passer son tour.

Le RC Lens battu ?

La signature prochaine d’un contrat professionnel confirme surtout la volonté de l’OM de miser sur Antoine Valero. Le jeune attaquant va désormais pouvoir poursuivre sa progression avec un statut renforcé au sein du club. Son potentiel semble avoir convaincu les dirigeants marseillais, qui préfèrent sécuriser son avenir plutôt que de prendre le risque de le voir partir chez un concurrent.

L’intérêt du RC Lens et d’autres clubs confirme par ailleurs que Valero possède déjà une certaine cote sur le marché. Pour l’OM, l’objectif est désormais de l’accompagner dans sa progression et de lui permettre, à terme, de se rapprocher du groupe professionnel. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui pourrait rapidement officialiser la signature professionnelle de l’une de ses jeunes pousses.

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