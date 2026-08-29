Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Courtisé par le PSG, Guéla Doué (23 ans) a finalement choisi de poursuivre sa carrière au Bayer Leverkusen. Une décision qui va rapidement permettre aux supporters marseillais de revoir le défenseur face à l’OM en Ligue Europa.

Le PSG va devoir tirer un trait sur Guéla Doué. Alors que le club parisien avait manifesté son intérêt pour le défenseur du RC Strasbourg, l’international ivoirien aurait finalement choisi une autre destination. Selon Sacha Tavolieri, Guéla Doué a donné sa préférence au Bayer Leverkusen.

Doué voulait des garanties

La raison de ce choix serait avant tout sportive. Le défenseur droit de Strasbourg souhaitait rejoindre un club dans lequel il aurait la garantie de disposer d’un temps de jeu important. Une condition que le Bayer Leverkusen aurait été en mesure de lui offrir. Un accord final entre le Racing et le club allemand serait désormais attendu en fin de journée. Le montant de l’opération devrait se rapprocher des 35 millions d’euros. Pour Strasbourg, il s’agirait donc d’une nouvelle belle vente après un mercato particulièrement animé.

Pour le PSG, en revanche, cette décision constitue un nouveau revers dans sa recherche de renforts défensifs. Paris avait pourtant pris position dans ce dossier mais avec les exigences du joueur concernant son statut, l’approche parisienne n’a finalement pas suffi. Guéla Doué a préféré rejoindre Leverkusen afin de s’assurer une place importante dans la rotation. Un choix qui peut se comprendre alors que le défenseur de 24 ans cherche désormais à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le PSG devra donc continuer à explorer le marché pour renforcer son secteur défensif avant la fermeture du mercato.

Doué va recroiser l’OM en Ligue Europa

Cette décision réserve surtout un drôle de scénario pour la suite de la saison. Le Bayer Leverkusen sera en effet opposé à l’Olympique de Marseille en Ligue Europa. Guéla Doué aura donc rapidement l’occasion de retrouver les Marseillais, quelques jours seulement après la lourde défaite du RC Strasbourg au Vélodrome. Le Racing avait été balayé 4-0 par l’OM il y a huit jours. Cette fois, Doué pourrait donc retrouver certains de ses anciens adversaires sous le maillot du Bayer Leverkusen. Un rendez-vous qui promet déjà d’être particulièrement intéressant.

Avec l’échec du dossier Guéla Doué, Paris va devoir accélérer. Le club de la capitale cherche toujours à renforcer sa défense et dispose de plusieurs pistes sur le marché. Mais le temps presse et les dernières journées du mercato sont rarement propices aux négociations faciles. Le PSG devra donc trouver rapidement une solution s’il souhaite offrir une nouvelle option à Luis Enrique. De son côté, Guéla Doué semble avoir fait son choix. Direction Leverkusen, avec déjà un rendez-vous face à l’OM en ligne de mire.