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FRANCE

PSG : c’est signé, un mastodonte rejoint Paris jusqu’en 2029 !

Par Bastien Aubert - 28 Août 2026, 09:20
L'émir du Qatar

En marge du mercato, le PSG a annoncé la signature d’un partenariat mondial avec Coca-Cola jusqu’en 2029.

Le PSG réalise un nouveau joli coup en dehors des terrains. Alors que le mercato continue d’animer l’actualité parisienne, le club vient d’annoncer une association avec l’un des plus grands groupes mondiaux.

Le PSG s’associe à Coca-Cola

Le PSG et Coca-Cola France ont officialisé ce mercredi la signature d’un partenariat mondial jusqu’en 2029. Le club parisien parle d’un renouveau pour une collaboration qui avait déjà marqué l’histoire des deux marques. « Le Paris Saint-Germain et Coca-Cola France sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat mondial jusqu’en 2029, marquant le renouveau d’une collaboration emblématique qui unit deux des marques les plus iconiques au monde », a annoncé le club dans un communiqué. Une nouvelle association prestigieuse pour le champion d’Europe.

Ce partenariat permettra au PSG de continuer à développer son rayonnement au-delà du terrain. Coca-Cola bénéficie de son côté de l’image particulièrement forte du club parisien et de sa visibilité auprès des supporters du monde entier. Cette collaboration s’inscrit donc pleinement dans la stratégie internationale du PSG. Le club ne se contente plus de multiplier les grandes opérations sportives : son image est également devenue un véritable outil de développement commercial.

Une canette collector pour fêter l’événement

Pour célébrer le retour de cette collaboration, Coca-Cola a également prévu une édition spéciale aux couleurs du PSG. Une canette collector sera ainsi commercialisée en édition limitée. Pas moins de 400 000 exemplaires seront produits. Les supporters franciliens pourront se la procurer à partir du 12 octobre dans plus de 650 magasins Carrefour en Île-de-France.

Après avoir construit une image particulièrement forte ces dernières années, le PSG continue donc d’attirer les grandes marques internationales. Le partenariat avec Coca-Cola jusqu’en 2029 confirme cette dimension. Même lorsque le mercato est moins animé, le club parisien continue de faire parler de lui grâce à des opérations commerciales d’envergure. Une nouvelle signature qui illustre parfaitement le changement de dimension du PSG sur la scène internationale.

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