Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Annoncé d’abord à Angers puis plus récemment au Havre, Rayan Fofana (20 ans) pourrait finalement quitter le RC Lens en prêt pour filer à l’étranger.

Le dossier Rayan Fofana est loin d’être terminé au RC Lens. Alors que le jeune attaquant était annoncé sur les tablettes d’Angers puis plus récemment du Havre, une nouvelle possibilité vient de faire son apparition.

Plusieurs clubs de Ligue 1 intéressés par Fofana

Rayan Fofana sort d’un exercice 2025-2026 particulièrement encourageant. À 20 ans, l’international U21 français a inscrit 5 buts et délivré 1 passe décisive, affichant de belles qualités face aux défenses de l’élite. Le RC Lens apprécie évidemment son potentiel. Mais le club souhaite désormais lui permettre de franchir un nouveau cap. L’objectif est de lui garantir un temps de jeu régulier, indispensable à sa progression. Dans cette optique, la direction du RC Lens envisage de le prêter pendant une saison.

Angers reste intéressé par le profil du jeune Lensois. Mais le SCO n’est désormais plus seul. Selon Foot Mercato, Lorient, Nice et Le Havre sont également venus aux renseignements. Les trois clubs de Ligue 1 seraient séduits par le profil de Fofana et pourraient tenter de profiter de la fin du mercato pour boucler son arrivée. Une concurrence qui pourrait permettre au RC Lens de choisir la meilleure destination pour son jeune attaquant.

Un club étranger pourrait tout changer

Mais le véritable rebondissement vient de l’étranger. Un club hors de France serait également intéressé par Rayan Fofana. Et contrairement aux formations françaises, cette équipe pourrait envisager une opération différente. Une offre de transfert pourrait ainsi être formulée dans les prochains jours. Si cette proposition venait à satisfaire le RC Lens et le joueur, elle pourrait définitivement mettre fin aux discussions autour d’un simple prêt.

Le dossier pourrait donc rapidement connaître son dénouement. Le RC Lens souhaite avant tout protéger la progression de son international U21. Un prêt dans un club capable de lui garantir du temps de jeu reste une possibilité très sérieuse. Mais l’arrivée d’un club étranger susceptible de proposer un transfert pourrait complètement rebattre les cartes. Angers, Lorient, Nice et Le Havre restent à l’affût. Mais une offensive étrangère pourrait finalement faire basculer le dossier. Les deux prochains jours pourraient donc être décisifs pour l’avenir de Rayan Fofana.