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FRANCE

RC Lens : Rothen place le Stade Rennais et un autre club de L1 devant les Sang et Or pour concurrencer le PSG

Par Bastien Aubert - 26 Août 2026, 15:00
Jérôme Rothen

Selon Jérome Rothen, le RC Lens ne sera pas la principal rival du PSG en Ligue 1 cette saison. 

Le RC Lens a frappé fort pour lancer sa saison. Mais malgré le sacre face au PSG (1-0) lors du Trophée des Champions et les ambitions affichées par les Sang et Or, Jérôme Rothen reste prudent au moment d’évaluer leurs chances de jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Le RC Lens encore dans le flou en C1

L’ancien Parisien a livré son avis sur les principaux concurrents du PSG cette saison. Et le consultant place deux clubs au-dessus des autres l’OL et le Stade Rennais. « Dans la course pour concurrencer le PSG, je vois que deux clubs qui sont dans la continuité et qui sont au moins aussi forts que la saison dernière, c’est l’OL et Rennes », a-t-il expliqué sur RMC Sport. Un choix qui peut forcément faire réagir. Le consultant estime donc que Lyon et Rennes disposent aujourd’hui de davantage de garanties pour tenir la distance face au champion de France.

Le RC Lens n’est toutefois pas totalement écarté. Jérôme Rothen reconnaît que les Sang et Or peuvent également prétendre jouer les premiers rôles mais une interrogation demeure : leur capacité à enchaîner les performances sur plusieurs tableaux. « Il y a aussi Lens mais je ne sais pas s’ils pourront performer en L1 et en Europe », a-t-il poursuivi. Une réserve importante alors que le calendrier lensois pourrait rapidement devenir beaucoup plus chargé.

L’Europe, le véritable test

C’est précisément cette accumulation des rencontres qui pourrait constituer le principal obstacle pour le RC Lens. Le club nordiste devra réussir à maintenir un niveau de performance élevé en championnat tout en gérant ses échéances européennes. Une exigence totalement différente d’une saison uniquement consacrée à la Ligue 1. Pour Rothen, cette inconnue suffit donc à placer Lens derrière l’OL et Rennes dans la hiérarchie des prétendants au podium.

Le RC Lens dispose évidemment de toute la saison pour faire mentir les pronostics. Son début d’exercice peut déjà nourrir les ambitions du club mais la véritable question sera celle de la régularité. Si les hommes de Dino Toppmöller parviennent à rester performants malgré l’enchaînement des compétitions, les Sang et Or pourraient rapidement s’installer parmi les sérieux candidats au podium. Rothen, de son côté, demande encore à voir.

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