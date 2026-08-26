À LA UNE DU 26 AOûT 2026
[17:21]RC Lens : Sangaré en met déjà plein la vue à Brentford !
[17:01]OM : Toko Ekambi attend son heure dans un mercato sous contrainte
[17:00]ASSE : coup dur pour les Verts avant Dijon
[16:41]Real Madrid, FC Barcelone : Manchester United prépare une double offensive à 80 M€ !
[16:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Ian Cathro
[16:22]RC Lens : Strasbourg lâche 6 M€ avant de défier les Sang et Or !
[16:00]FC Nantes : Poirier s’est déjà mis les supporters des Canaris dans la poche
[15:40]ASSE Mercato : Ekwah vers l’AJ Auxerre… grâce à deux anciens Verts !
[15:30]Pronostic FC Barcelone – Athletic Bilbao : le Barça va-t-il encore dérouler ?
[15:20]FC Barcelone Mercato : après le 9, gros micmac au poste de gardien ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Sangaré en met déjà plein la vue à Brentford !

Par Louis Chrestian - 26 Août 2026, 17:21
RC Lens : Sangaré en met déjà plein la vue à Brentford !

Parti du RC Lens pour rejoindre Brentford, Mamadou Sangaré confirme ses débuts prometteurs en Angleterre. Le milieu malien a délivré sa deuxième passe décisive en compétition officielle lors du large succès des Bees à Birmingham (6-1).

Une nouvelle passe décisive pour Sangaré

Mamadou Sangaré n’a pas tardé à se signaler une nouvelle fois avec Brentford. Quelques jours après ses premiers pas remarqués en Premier League contre Tottenham (3-0), l’ancien Lensois s’est encore montré décisif mardi en Coupe de la Ligue anglaise.

Laissé sur le banc au coup d’envoi face à Birmingham dans une logique de turnover, Sangaré a remplacé Yegor Yarmolyuk à la 48e minute. Il a ensuite servi Nathan Collins sur le sixième but des Bees à la 77e. Brentford s’est largement imposé (6-1) face au pensionnaire de Championship et poursuit sa route dans la compétition.

La recrue record des Bees trouve vite ses marques

Arrivé cet été en provenance du RC Lens dans le cadre d’un transfert record pour Brentford, l’international malien confirme rapidement les attentes placées en lui. Il compte désormais deux passes décisives en compétition officielle sous ses nouvelles couleurs.

Un nouveau rendez-vous à Leeds

Après avoir pesé contre Tottenham puis Birmingham, Sangaré tentera de poursuivre sur sa lancée dimanche sur la pelouse de Leeds, lors de la deuxième journée de Premier League. Sa capacité à se montrer décisif malgré un temps de jeu réduit en Coupe constitue déjà un signal positif pour son adaptation.

Le résumé vidéo de Birmingham-Brentford permet notamment de revoir sa passe pour Collins. Le début de l’aventure anglaise de l’ancien Sang et Or ne manque décidément pas de relief.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot