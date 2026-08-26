RC Lens : Sangaré en met déjà plein la vue à Brentford !

Parti du RC Lens pour rejoindre Brentford, Mamadou Sangaré confirme ses débuts prometteurs en Angleterre. Le milieu malien a délivré sa deuxième passe décisive en compétition officielle lors du large succès des Bees à Birmingham (6-1).

Une nouvelle passe décisive pour Sangaré

Mamadou Sangaré n’a pas tardé à se signaler une nouvelle fois avec Brentford. Quelques jours après ses premiers pas remarqués en Premier League contre Tottenham (3-0), l’ancien Lensois s’est encore montré décisif mardi en Coupe de la Ligue anglaise.

Laissé sur le banc au coup d’envoi face à Birmingham dans une logique de turnover, Sangaré a remplacé Yegor Yarmolyuk à la 48e minute. Il a ensuite servi Nathan Collins sur le sixième but des Bees à la 77e. Brentford s’est largement imposé (6-1) face au pensionnaire de Championship et poursuit sa route dans la compétition.

La recrue record des Bees trouve vite ses marques

Arrivé cet été en provenance du RC Lens dans le cadre d’un transfert record pour Brentford, l’international malien confirme rapidement les attentes placées en lui. Il compte désormais deux passes décisives en compétition officielle sous ses nouvelles couleurs.

L’ancien Lensois Mamadou Sangaré régale déjà Brentford. La recrue record des Bees, transférée pour 48 M€, a délivré une nouvelle passe décisive face à Birmingham. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092507334819844511

Un nouveau rendez-vous à Leeds

Après avoir pesé contre Tottenham puis Birmingham, Sangaré tentera de poursuivre sur sa lancée dimanche sur la pelouse de Leeds, lors de la deuxième journée de Premier League. Sa capacité à se montrer décisif malgré un temps de jeu réduit en Coupe constitue déjà un signal positif pour son adaptation.

Le résumé vidéo de Birmingham-Brentford permet notamment de revoir sa passe pour Collins. Le début de l’aventure anglaise de l’ancien Sang et Or ne manque décidément pas de relief.