RC Lens : coups durs en série pour Strasbourg avant la venue des Sang et Or

Le RC Lens se déplace à Strasbourg ce samedi avec une première victoire en championnat à confirmer, tandis que le Racing devra composer avec plusieurs absences importantes.

Le RC Lens va tenter d’enchaîner samedi à la Meinau. Après leur large succès contre Auxerre (5-2) lors de la première journée, les Sang et Or se déplacent sur la pelouse de Strasbourg, battu lourdement à Marseille (0-4), pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Lensois aborderont avec un petit avantage sur le papier.

Strasbourg privé de plusieurs joueurs face au RC Lens

Pour cette première à domicile, Strasbourg ne devrait pas pouvoir compter sur plusieurs éléments. Ismaël Doukouré, qui n’a pour l’instant repris que la course, est d’ores et déjà forfait pour la réception du RC Lens. Le défenseur central devrait ainsi manquer une nouvelle rencontre après son absence à Marseille.

Ben Chilwell et Martial Godo sont également très incertains. Le premier est touché au genou tandis que le second souffre d’une lésion musculaire. Maxi Oyedele fait lui aussi partie des joueurs dont la présence reste très compromise.

Ces absences pourraient notamment pousser Hugo Oliveira à revoir son organisation défensive. Présent en conférence de presse, Karim Coulibaly pourrait ainsi être titularisé dans l’axe pour affronter les Sang et Or.

Lens veut profiter du contexte

De son côté, le RC Lens arrive en Alsace avec une dynamique bien plus favorable. Les hommes de Dino Toppmöller ont remporté leurs deux premiers matches officiels de la saison, avec notamment une victoire contre le PSG lors du Trophée des Champions, avant de s’imposer 5-2 face à Auxerre en ouverture de la Ligue 1.

Les Lensois devront toutefois composer avec quelques absences. Kylian Antonio est toujours suspendu, tandis que Saud Abdulhamid ne sera pas disponible après une contusion. Samson Baidoo poursuit sa réathlétisation et Jonathan Gradit est encore jugé un peu juste pour ce déplacement. De son côté, Odsonne Édouard manquera également à l’appel.