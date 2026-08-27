FC Nantes : nouveau coup de tonnerre pour les Kita et la vente du club !

Après 19 ans sous la propriété de Waldemar Kita, le FC Nantes pourrait enfin changer de mains, alors que plusieurs projets de rachat circulent et que le nom de David Beckham commence à agiter les supporters.

Le FC Nantes pourrait vivre un tournant historique. Propriétaire du club depuis 2007, Waldemar Kita serait désormais disposé à étudier sérieusement une vente, alors que plusieurs candidats se seraient positionnés. Selon les informations rapportées par Ouest-France et reprises ce jeudi, trois offres seraient actuellement sur la table, dont une pouvant atteindre 100 millions d’euros.

Trois projets pour succéder aux Kita

Les profils des repreneurs seraient très différents. Deux candidats seraient liés à des fonds de pension britanniques, avec des visions opposées de l’avenir du FC Nantes. L’un privilégierait une logique d’investissement et de rentabilité, tandis que l’autre chercherait davantage à construire un projet ancré dans le territoire nantais.

Cette deuxième piste pourrait notamment s’appuyer sur d’anciennes figures du club, dont Nicolas Ouédec, champion de France avec les Canaris en 1995. L’ancien attaquant avait déjà été associé au projet du Collectif nantais, lancé autour de Mickaël Landreau et de plusieurs entrepreneurs locaux.

Ce précédent est important : le Collectif nantais avait annoncé en 2025 avoir transmis une offre de 80 millions d’euros en décembre 2023. Une proposition dont l’existence avait toutefois été formellement contestée par l’entourage de Waldemar Kita. Le collectif a finalement mis fin à son projet en octobre 2025.

David Beckham, la rumeur qui enflamme Nantes

Le nom de David Beckham est également apparu dans les discussions. L’ancien international anglais, aujourd’hui copropriétaire de l’Inter Miami, possède une importante expérience dans les projets liés au football et aux investissements sportifs.

Pour l’instant, il faut toutefois rester extrêmement prudent. Aucun élément public ne permet de confirmer que Beckham, directement ou par l’intermédiaire de ses partenaires, a déposé une offre pour racheter le FC Nantes. Le lien évoqué avec le Collectif nantais repose notamment sur une rencontre passée entre son avocat et des représentants du projet à Bordeaux.

Pourquoi une vente du FC Nantes serait-elle possible maintenant ?

Le contexte sportif pourrait peser dans la réflexion de la famille Kita. Le club connaît un début de saison très compliqué en Ligue 2 et vient de changer d’entraîneur avec l’arrivée de Grégory Poirier. Depuis l’arrivée de Waldemar Kita, la stabilité sportive n’a jamais réellement été installée : 24 entraîneurs se sont succédé sur le banc nantais.

Mais une éventuelle vente ne se fera pas en quelques jours. Un rachat doit notamment passer par des audits financiers et juridiques, la validation des différentes parties prenantes et la négociation des infrastructures. Le stade de la Beaujoire appartenant à Nantes Métropole, la question des équipements devra également être prise en compte. Waldemar Kita s’était déjà déclaré ouvert à une vente en 2022, à condition qu’un projet sérieux et suffisamment solide financièrement se présente.

Le FC Nantes est donc peut-être à un véritable tournant, mais rien ne permet encore d’affirmer que la famille Kita va effectivement vendre. Entre les offres évoquées, les investisseurs étrangers et la spectaculaire rumeur Beckham, le dossier ne fait que commencer.