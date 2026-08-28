L’OL prépare une fin de mercato particulièrement mouvementée. Pour atteindre ses objectifs financiers, le club lyonnais doit encore réaliser environ 50 millions d’euros de ventes, avec plusieurs cadres susceptibles de faire leurs valises.

La fin du mercato s’annonce brûlante à Lyon. Après l’élimination en barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe, l’OL doit désormais composer avec une équation financière particulièrement délicate. Le club doit encore vendre pour environ 50 millions d’euros afin de respecter ses objectifs financiers. Une situation qui pourrait provoquer plusieurs départs majeurs dans les cinq prochains jours.

Fofana, la priorité absolue de l’OL

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le Rhône, Malick Fofana apparaît comme le dossier le plus important. À 21 ans et sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ailier représente aujourd’hui la principale valeur marchande de l’effectif lyonnais. L’OL espérerait récupérer environ 40 millions d’euros grâce à son transfert. La situation aurait évidemment été différente si Lyon avait réussi à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. Mais malgré cette déception sportive, le club assure que ses prévisions initiales reposaient sur une participation à la Ligue Europa.

Matthieu Louis-Jean a ainsi déclaré : « Au-delà de la déception sportive, bien sûr que financièrement on aurait préféré être en Ligue des champions, c’est un échec. Maintenant, encore une fois, on avait budgété une place en Ligue Europa, donc ça ne change rien par rapport à nos plans. Il va sûrement se passer certaines choses avant la fin du mercato. Mais on va prendre le temps de décider ensemble. Je peux vous dire qu’on veut rester encore compétitifs. » Mais dans les faits, plusieurs départs pourraient être nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Sulc et Kluivert également sur le marché

Malick Fofana ne serait pas le seul joueur susceptible de faire l’objet d’une offensive. Selon L’Équipe, Pavel Sulc et Ruben Kluivert figureraient également parmi les joueurs dont le départ pourrait rapporter gros. L’attaquant tchèque et le défenseur néerlandais pourraient chacun être valorisés autour de 20 millions d’euros. Autrement dit, leurs ventes pourraient quasiment permettre à l’OL de boucler une grande partie de son objectif financier. Le cas de Tanner Tessmann est également à surveiller. Sa valeur est légèrement inférieure à celle de Sulc et Kluivert, mais son éventuel départ pourrait également changer les plans lyonnais.

Pour le moment, la Roma n’aurait pas encore pris contact directement pour Malick Fofana mais l’OL s’attend à recevoir des sollicitations pour plusieurs de ses joueurs dans les derniers jours du mercato. L’état-major lyonnais se trouve actuellement à Monaco, où doivent notamment se dérouler les discussions autour du tirage de la Ligue Europa. Un contexte qui rappelle forcément celui de l’été dernier. À la même période et dans les mêmes circonstances, l’OL avait réussi à négocier la vente de Georges Mikautadze à Villarreal pour 36 millions d’euros hors bonus, une opération qui avait permis de soulager considérablement les finances du club. Cette fois, Fofana pourrait jouer un rôle similaire.

Une grande opération dégraissage activée à Lyon

D’autres joueurs pourraient également être concernés par cette vaste opération de réduction de l’effectif. Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico ne devraient certes pas rapporter beaucoup de liquidités en cas de départ, mais leurs sorties permettraient de poursuivre la baisse de la masse salariale. L’OL cherche déjà à réduire considérablement ses dépenses après avoir diminué sa masse salariale de plus de 50 % en un an. Des départs comme ceux d’Ernest Nuamah, Abner ou encore Ainsley Maitland-Niles ne sont donc pas à exclure. Dans cette dernière ligne droite, quasiment aucun dossier ne semble totalement fermé.

Le mercato lyonnais dépend désormais directement des départs. La cellule de recrutement travaille toujours sur plusieurs pistes, mais l’ordre des opérations semble clairement établi. Un joueur offensif pourrait être recruté en cas de départ de Fofana. De même, le départ éventuel de Tanner Tessmann pourrait pousser l’OL à rechercher un nouveau milieu de terrain. En revanche, une vente dans le secteur défensif ne provoquerait pas nécessairement de recrutement. L’effectif reste suffisamment fourni à ce poste. La grande question concerne désormais la stratégie de Michele Kang. La propriétaire de l’OL doit définir, avec son directeur général Michael Gerlinger, la marche à suivre pour les derniers jours du mercato.