LOSC – PSG (2-2) : Paris prend un point inespéré à Lille, les enseignements

Mené 2-0 jusqu’à la 90e minute, le PSG a arraché un nul spectaculaire à Lille (2-2), mais cette nouvelle remontée ne masque pas les difficultés affichées par les Parisiens.

Deux matches, deux scénarios quasiment identiques. Après avoir déjà remonté deux buts de retard à Rennes lors de la première journée, le Paris Saint-Germain a récidivé à Lille. Cette fois, les hommes de Luis Enrique ont attendu les toutes dernières minutes pour réagir.

Longtemps en difficulté dans le dernier tiers, le PSG a été puni par Hakon Haraldsson, puis par Dilane Bakwa, qui semblait offrir une victoire méritée au LOSC à la 84e minute. Mais Vitinha, d’une superbe frappe enroulée à la 90e+1, a complètement relancé les Parisiens avant que Marquinhos n’égalise de la tête à la 90e+5.

Cette capacité à ne jamais abandonner constitue évidemment le principal motif de satisfaction. Mais elle souligne aussi un problème : le champion de France concède encore beaucoup trop d’avance à ses adversaires.

Lille peut nourrir de gros regrets

Pour le LOSC, ce 2-2 ressemble davantage à deux points perdus qu’à un point gagné. Très bien organisé, le collectif de Davide Ancelotti a longtemps contenu la possession parisienne et s’est montré beaucoup plus dangereux dans les zones décisives.

Haraldsson avait ouvert le score après une première période convaincante, avant que la recrue Bakwa ne pense définitivement mettre le PSG à terre. Lille a finalement craqué dans les arrêts de jeu, malgré une prestation qui confirme les promesses entrevues lors de la victoire à Angers (2-0) en ouverture du championnat.

Vitinha, encore lui

Déjà précieux dans l’entrejeu parisien, Vitinha a une nouvelle fois changé le destin du PSG. Son but exceptionnel a relancé une équipe qui semblait se diriger vers une deuxième défaite consécutive avec deux buts d’écart à un moment du match. C’est également lui qui dépose le ballon sur la tête de Marquinhos.

Son rôle ne se limite donc plus à organiser le jeu : le Portugais apparaît aussi comme l’un des joueurs capables de prendre ses responsabilités lorsque Paris est dos au mur.

Le chantier offensif reste ouvert

Malgré la présence de Ferran Torres, Désiré Doué et Maghnes Akliouche au coup d’envoi, le PSG a longtemps manqué de tranchant. Luis Enrique a d’ailleurs tenté de modifier la dynamique en lançant Khvicha Kvaratskhelia après la pause.

Le constat est d’autant plus intéressant que Paris était déjà apparu poussif à Rennes. Les deux nuls 2-2 obtenus lors des deux premières journées montrent une équipe capable de réactions spectaculaires, mais encore loin de sa pleine maîtrise.