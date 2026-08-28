PSG : un absent surprise dans le groupe à Lille

Le PSG se déplace à Lille ce vendredi soir pour la 2e journée de Ligue 1. Alors que plusieurs absences étaient déjà attendues, Luis Enrique a réservé une petite surprise avec la non-convocation de João Neves.

Le Paris Saint-Germain va tenter de décrocher sa première victoire de la saison sur la pelouse de Lille. Après son nul spectaculaire contre Rennes (2-2), le champion de France doit déjà réagir. Mais Luis Enrique devra composer avec un groupe largement remanié.

Dembélé, Barcola et Nuno Mendes absents

Comme prévu, plusieurs cadres manqueront cette rencontre.

Ousmane Dembélé bénéficie toujours de quelques jours de repos après un début de saison particulièrement intense. Luis Enrique a confirmé que cette décision avait été prise d’un commun accord avec le joueur et qu’il ne s’agissait d’aucun problème disciplinaire.

Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont également absents du groupe alors que leur situation est toujours liée au mercato.

Nuno Mendes, lui, poursuit sa suspension.

João Neves, l’absence qui interpelle

La véritable surprise concerne donc João Neves.

Le milieu portugais avait pourtant retrouvé le groupe parisien pour le déplacement à Rennes après avoir été préservé lors du Trophée des champions.

Son absence à Lille constitue donc un nouveau choix fort de Luis Enrique.

Ce n’est toutefois pas forcément le signe d’un problème physique ou d’une tension particulière. Le technicien espagnol assume depuis plusieurs saisons une gestion très large de son effectif et insiste régulièrement sur la nécessité de faire souffler ses joueurs.

Le précédent Dembélé va d’ailleurs dans ce sens : Luis Enrique considère que les joueurs revenus tardivement de la Coupe du monde doivent parfois bénéficier de périodes de récupération supplémentaires.

Ferran Torres encore attendu

Cette nouvelle composition du groupe pourrait également profiter à Ferran Torres.

Auteur d’un doublé lors de son entrée en jeu contre Rennes, l’attaquant espagnol a immédiatement marqué les esprits pour ses débuts avec le PSG.

En l’absence de Dembélé, il apparaît comme l’une des principales solutions offensives de Luis Enrique.

Le technicien parisien a d’ailleurs rappelé que les trophées ne se remportaient pas uniquement avec onze joueurs, mais avec un groupe capable de répondre présent tout au long de la saison.

Luis Enrique continue de gérer son effectif

Cette liste confirme surtout la volonté du coach parisien de gérer son groupe avec prudence.

Entre les joueurs revenus tardivement du Mondial, les échéances européennes et un calendrier qui va rapidement s’intensifier, Luis Enrique ne souhaite prendre aucun risque inutile.

Le déplacement à Lille sera donc un nouveau test pour les remplaçants et les joueurs appelés à prendre davantage de responsabilités.

Après le nul concédé à Rennes, le PSG devra surtout montrer qu’il possède suffisamment de profondeur pour répondre présent malgré les absences de plusieurs éléments importants.