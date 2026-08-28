Proche de la barre des 100 buts en Ligue 1, Florian Thauvin (RC Lens, 33 ans) pourrait perdre le Nord ce samedi à la Meinau face au RC Strasbourg.

Florian Thauvin est tout proche d’un nouveau cap historique. Auteur d’un doublé sur penalty lors de la large victoire du RC Lens contre Auxerre (5-2), samedi, l’attaquant de 33 ans a rejoint Amine Gouiri et Ferran Torres en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Mais surtout, il n’est plus qu’à une petite marche d’un objectif personnel particulièrement symbolique.

Strasbourg, la bête noire de Thauvin

Florian Thauvin compte désormais 99 buts en Ligue 1. Son compteur se répartit entre Bastia, avec 10 réalisations, Marseille, avec 76 buts, et le RC Lens, avec 13 unités. Le tout en 293 rencontres disputées dans l’élite. Un 100e but samedi à la Meinau lui permettrait donc d’entrer dans un cercle particulièrement prestigieux. Thauvin deviendrait alors le premier joueur à atteindre cette barre depuis Kevin Gameiro, qui avait franchi ce cap sous le maillot du RC Strasbourg en mars 2024. Il serait également le quinzième joueur à atteindre les 100 buts en Ligue 1 au cours des trente dernières années.

Mais le calendrier pourrait difficilement être plus piégeux. Pour atteindre cette fameuse barre des 100 buts, Florian Thauvin devra d’abord mettre fin à une étonnante série face au RC Strasbourg. En sept matches disputés contre le Racing, le champion du monde 2018 n’a jamais marqué. Une statistique particulièrement surprenante compte tenu de son immense expérience en Ligue 1 et de son efficacité retrouvée depuis son arrivée à Lens. Le déplacement à la Meinau représente donc un véritable défi personnel.

Le RC Lens veut poursuivre sur sa lancée

Thauvin arrive néanmoins avec une confiance maximale. Son doublé contre Auxerre lui a permis de porter son total à 99 buts et de confirmer son excellent début de saison. À 33 ans, l’attaquant lensois semble avoir retrouvé une efficacité qui pourrait lui permettre de marquer encore davantage l’histoire du championnat.

Il ne lui manque désormais qu’un but. Mais face à Strasbourg, ce dernier pourrait être particulièrement difficile à aller chercher. Ses coéquipiers du RC Lens, qui a démarré la saison tambour battant, lui seront plus que jamais utiles pour briser cette drôle de malédiction.