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[13:27]OM, OL, Stade Rennais : le tirage de la Ligue Europa est connu ! 
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FRANCE

OM, OL, Stade Rennais : le tirage de la Ligue Europa est connu ! 

Par Bastien Aubert - 28 Août 2026, 13:27
Bruno Genesio lors d'OM - RC Strasbourg

Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa, où l’OM, l’OL et le Stade Rennais sont engagés cette saison. 

OM : Olympiakos, Anderlecht, Celta Vigo et Levski Sofia à domicile. Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Sturm Graz et Besiktas à l’extérieur. 

OL : Bayer Leverkusen (Allemagne), Real Sociedad (Espagne), Union Saint-Gilloise (Belgique), Anderlecht (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Jagiellonia (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), Lillestrom (Norvège)

Stade Rennais : Juventus Turin (Italie), Olympiakos (Grèce), Dinamo Zagreb (Croatie), Sparta Prague (Tchéquie), Sturm Graz (Autriche), Omonia (Chypre), NEC Nimègue (Pays-Bas), OFI Crete (Grèce)

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