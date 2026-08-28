OM, OL, Stade Rennais : le tirage de la Ligue Europa est connu ! 

Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa, où l’OM, l’OL et le Stade Rennais sont engagés cette saison.

OM : Olympiakos, Anderlecht, Celta Vigo et Levski Sofia à domicile. Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Sturm Graz et Besiktas à l’extérieur.

🔹Officiel ! Voici les adversaires de l’OM pour la phase de ligue :



🏠 Olympiakos 🇬🇷

🏠 Anderlecht 🇧🇪

🏠 Celta Vigo 🇪🇸

🏠 Levski Sofia 🇧🇬



✈️ Bayer Leverkusen 🇩🇪

✈️ Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

✈️ Sturm Graz 🇦🇹

✈️ Besiktas 🇹🇷#TeamOM pic.twitter.com/WAOSnkjUTf — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 28, 2026

OL : Bayer Leverkusen (Allemagne), Real Sociedad (Espagne), Union Saint-Gilloise (Belgique), Anderlecht (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Jagiellonia (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), Lillestrom (Norvège)



🚨 OFFICIEL ! LE TIRAGE AU SORT DE L’OL EN EUROPA LEAGUE !!!! 🦁



🏠

vs LEVERKUSEN 🇩🇪

vs UNION ST GILLOISE 🇧🇪

vs CRYSTAL PALACE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

vs LILLESTRØM 🇳🇴



✈️

vs REAL SOCIEDAD 🇪🇸

vs ANDERLECHT 🇧🇪

vs JAGIELLONIA 🇵🇱

vs HOFFENHEIM 🇩🇪 pic.twitter.com/hR6Zp0LoLJ — Actu Foot (@ActuFoot_) August 28, 2026

Stade Rennais : Juventus Turin (Italie), Olympiakos (Grèce), Dinamo Zagreb (Croatie), Sparta Prague (Tchéquie), Sturm Graz (Autriche), Omonia (Chypre), NEC Nimègue (Pays-Bas), OFI Crete (Grèce)

