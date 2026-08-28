OM, OL, Stade Rennais : le tirage de la Ligue Europa est connu ! 

Ce vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa, où l’OM, l’OL et le Stade Rennais sont engagés cette saison.
OM : Olympiakos, Anderlecht, Celta Vigo et Levski Sofia à domicile. Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Sturm Graz et Besiktas à l’extérieur.
OL : Bayer Leverkusen (Allemagne), Real Sociedad (Espagne), Union Saint-Gilloise (Belgique), Anderlecht (Belgique), Crystal Palace (Angleterre), Jagiellonia (Pologne), Hoffenheim (Allemagne), Lillestrom (Norvège)
Stade Rennais : Juventus Turin (Italie), Olympiakos (Grèce), Dinamo Zagreb (Croatie), Sparta Prague (Tchéquie), Sturm Graz (Autriche), Omonia (Chypre), NEC Nimègue (Pays-Bas), OFI Crete (Grèce)