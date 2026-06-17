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FRANCE

OM : coup de tonnerre pour le verdict de l’UEFA en Ligue Europa !

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 07:20
Stéphane Richard et Frank McCourt

La décision de l’UEFA concernant les sanctions infligées à l’OM (et autres clubs) est désormais attendue pour mercredi ou jeudi au plus tard.

L’OM retient son souffle. Alors que les discussions avec l’UEFA concernant le respect des règles financières arrivent à leur terme, le verdict est désormais imminent. 

Le verdict sans cesse décalé 

Selon LePetitOM, la décision de l’instance européenne est attendue mercredi ou jeudi au plus tard. Depuis plusieurs semaines, le dossier suscite une vive inquiétude chez les supporters marseillais. L’OM fait partie des clubs surveillés par l’UEFA dans le cadre du contrôle financier et pourrait être concerné par différentes mesures disciplinaires en cas de non-respect des exigences fixées par l’instance. 

À ce stade, aucun verdict officiel n’a encore été communiqué. Mais l’attente touche à sa fin puisque les conclusions définitives devraient être dévoilées dans les prochaines heures. Une annonce particulièrement importante alors que Marseille prépare activement sa prochaine campagne européenne.

L’OM n’est pas le seul dossier de l’UEFA

Pour l’OM, l’enjeu est majeur. Une sanction financière resterait relativement gérable, mais d’éventuelles restrictions sportives pourraient avoir un impact direct sur la présence en Ligue Europa et sur la stratégie du mercato estival. Les dirigeants marseillais restent néanmoins confiants quant à l’issue du dossier. Ces derniers jours, le club phocéen a multiplié les efforts pour présenter un plan financier conforme aux attentes de l’UEFA et éviter les sanctions les plus lourdes. 

Cette décision est également très attendue par les autres clubs concernés par les enquêtes en cours. Plusieurs formations européennes devraient être fixées en même temps que l’OM, ce qui renforce encore davantage l’attention portée à cette communication officielle. Du côté des supporters olympiens, l’impatience grandit à mesure que l’échéance approche. Et à Marseille, tout le monde espère que le coup de tonnerre annoncé se transformera finalement en immense soulagement.

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