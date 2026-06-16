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FRANCE

OM Mercato : la réponse de Lorenzi à l’offre de l’AS Roma pour Greenwood a fuité !

Par Fabien Chorlet - 16 Juin 2026, 15:30
Mason Greenwood (OM)

Alors qu’une première offre de l’AS Roma serait attendue pour Mason Greenwood, l’OM devrait la décliner.

Depuis plusieurs semaines, l’AS Rome apparaît comme le prétendant le plus sérieux pour recruter Mason Greenwood. Comme l’a révélé dimanche dernier le Corriere dello Sport, le club romain préparerait une première offre à destination de l’Olympique de Marseille, estimée à 40 millions d’euros bonus compris. Celle-ci prendrait la forme d’un prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat de 25 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter jusqu’à 10 millions d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente supérieur à 10 %.

L’OM n’acceptera pas cette offre de l’AS Roma

Mais cette proposition ne devrait pas être acceptée par les dirigeants marseillais. Selon la presse italienne, l’OM réclamerait environ 50 millions d’euros pour céder son attaquant avant la fin du mois de juin et n’envisagerait pas d’étudier des offres inférieures à 60 millions d’euros à partir du mois de juillet. Une position qui témoignerait de la volonté du club phocéen de maximiser la valeur de l’international anglais.

En plus de l’AS Roma, l’ancien joueur de Manchester United susciterait également l’intérêt de plusieurs autres écuries européennes et saoudiennes. La Juventus Turin, l’Inter Milan ainsi que deux clubs d’Arabie saoudite dont l’identité n’a pas filtré suivraient son dossier. Mais c’est surtout l’Atlético de Madrid qui resterait attentif à sa situation, les Colchoneros apparaissant comme le principal rival des Gialorossi dans ce dossier.

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