OM Mercato : double rebondissement dans le dossier Hojbjerg !

Alors que l’OM aurait repoussé une offre de 10 millions d’euros pour Pierre-Emile Hojbjerg, le Danois serait désormais dans le viseur de l’Atalanta Bergame.

L’intérêt autour de Pierre-Emile Højbjerg continue de grandir. Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, le milieu de terrain danois disposerait déjà de plusieurs prétendants en vue du mercato estival. Et malgré la volonté affichée de l’OM de conserver ses cadres, plusieurs clubs suivraient de près sa situation.

L’Atalanta rêve d’Hojbjerg

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Atalanta rêverait de recruter Pierre-Emile Højbjerg cet été. Le club bergamasque, qui cherche à renforcer son entrejeu pour la saison prochaine, apprécierait particulièrement le profil de l’international danois, réputé pour son expérience du très haut niveau et son leadership.

Mais l’Atalanta n’est pas seule sur ce dossier. D’après les informations du média turc Fotospor, Beşiktaş aurait également coché le nom du milieu marseillais. Les dirigeants stambouliotes seraient même déjà passés à l’action en transmettant une offre estimée à 10 millions d’euros pour tenter de convaincre l’OM de céder son joueur.

L’OM refuse une offre de Besiktas

Une proposition qui aurait toutefois été rejetée par les dirigeants olympiens. Toujours selon la même source, Marseille aurait refusé cette première approche, preuve que le club phocéen ne compte pas brader l’un de ses hommes forts. Sous contrat et considéré comme un élément majeur de l’effectif, Pierre-Emile Højbjerg conserverait une place importante dans le projet marseillais.

Avec l’intérêt de l’Atalanta et l’offensive déjà repoussée de Beşiktaş, le dossier Højbjerg pourrait animer une partie du mercato estival de l’OM. Reste désormais à savoir si d’autres clubs viendront se positionner dans les prochaines semaines et surtout à quel prix Marseille accepterait d’ouvrir la porte à un départ de son milieu danois.