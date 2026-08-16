Après une expérience européenne compliquée à Nice, Franck Haise s’apprête à retrouver la scène continentale avec le Stade Rennais. Malgré une série inquiétante de résultats en Europe, Arnaud Pouille refuse de parler de traumatisme et croit en la capacité de son entraîneur à rebondir.

Franck Haise va retrouver la Ligue Europa avec le Stade Rennais. Une perspective forcément particulière pour l’entraîneur breton, dont la dernière expérience européenne s’était terminée dans la difficulté avec l’OGC Nice. Mais pour Arnaud Pouille, il n’est absolument pas question de parler de traumatisme.

Une série européenne inquiétante pour Haise

Après avoir découvert la Ligue des champions avec le RC Lens lors de la saison 2023-2024, Franck Haise a connu une période beaucoup plus compliquée sur la scène européenne avec Nice. Le technicien français reste notamment sur huit défaites consécutives. Son bilan européen avec le club azuréen est particulièrement lourd : aucune victoire en 16 rencontres, pour seulement trois matches nuls et treize défaites. Des statistiques qui pourraient forcément laisser des traces. Mais Arnaud Pouille, qui connaît parfaitement Franck Haise pour avoir travaillé avec lui à Lens, refuse cette lecture.

L’ancien dirigeant lensois, désormais au Stade Rennais, estime que son entraîneur dispose au contraire de toutes les qualités pour réussir son retour en Europe. « Je ne sens pas du tout un coach traumatisé », a-t-il balayé dans L’Équipe. Arnaud Pouille rappelle notamment que Franck Haise a déjà démontré sa capacité à battre de grosses équipes européennes.

Lors de la campagne de Ligue des champions avec Lens, les Sang et Or avaient notamment dominé Arsenal et le Séville FC sur le score de 2-1. « Je sais qu’il sait gagner en Europe, même contre des gros. À nous d’essayer de le mettre dans de bonnes conditions. Le connaissant, je pense qu’il va avoir une saine soif de revanche. » Un message particulièrement positif alors que Rennes s’apprête à retrouver une compétition continentale.

Un contexte beaucoup plus favorable au Stade Rennais

La situation actuelle n’a effectivement rien à voir avec celle vécue à Nice. Le Stade Rennais sort d’une saison terminée à la sixième place de Ligue 1 et dispose d’un projet clairement tourné vers la progression. Le club breton va retrouver la Coupe d’Europe après une saison sans compétition continentale. Franck Haise aura donc l’occasion de repartir sur de nouvelles bases. L’objectif sera désormais de transformer cette expérience douloureuse en motivation.

L’entraîneur du Stade Rennais avait lui-même rappelé récemment l’importance de bien se comporter dans toutes les compétitions : « Comme on n’a pas participé à la Coupe d’Europe et qu’on va y participer, c’est déjà un mieux, et ce serait bien de bien y participer, aussi. » Le message est clair. Franck Haise ne veut pas simplement retrouver l’Europe pour participer. Le Stade Rennais compte bien jouer pleinement sa chance en Ligue Europa. Et avec un entraîneur qui connaît déjà les exigences du haut niveau continental, les supporters du Roazhon Park peuvent légitimement nourrir de belles ambitions.