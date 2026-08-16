Si Bruno Genesio a fait preuve de franchise pour clarifier la situation autour du brassard de Pierre-Emile Höjbjerg, l’OM lui a répondu sèchement.

La situation autour de Pierre-Emile Höjbjerg illustre parfaitement les tensions qui peuvent exister entre les impératifs économiques de l’OM et les considérations sportives de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais a fait preuve de franchise au moment d’évoquer la décision de retirer le brassard au milieu danois.

Une décision imposée à Genesio

Selon L’Équipe, la décision aurait été prise de manière « collégiale » par l’actionnaire, le président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi. Bruno Genesio aurait ensuite été chargé de l’appliquer. Avant sa conférence de presse, le technicien avait d’ailleurs été briefé par le service communication du club, qui savait que la question du brassard allait forcément lui être posée.

L’entraîneur a repris les éléments de langage préparés par la direction, expliquant que la décision avait été dictée par le club. Mais Genesio a ensuite ajouté une précision particulièrement révélatrice : « Si je voulais être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. »

Le choix de Höjbjerg a laissé des traces

Cette prise de position intervient dans un contexte particulier. Pierre-Emile Höjbjerg avait récemment refusé une proposition de Newcastle portant sur un contrat de trois ans. Les émoluments proposés auraient été au moins équivalents à ceux qu’il perçoit actuellement à Marseille.

Selon L’Équipe, le milieu danois touche environ 6 millions d’euros bruts par an, hors charges. Une décision qui aurait fortement déplu à l’entourage de Frank McCourt alors que l’OM cherche justement à réduire sa masse salariale. Le propriétaire américain et Unique Sports Group, société mandatée pour aider le club à trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs, auraient ainsi mal vécu ce refus.

Genesio ne cache pas son désaccord

Malgré tout, Bruno Genesio n’a pas cherché à dissimuler son opinion. Son intervention était évidemment mesurée, mais le message était clair : il applique une décision prise au-dessus de lui sans forcément l’approuver. Une situation qui pourrait rapidement devenir un sujet important dans le vestiaire marseillais.

La direction, de son côté, ne semble pas avoir été surprise par les propos du technicien. Les dirigeants étaient conscients de leur portée et de l’écho qu’ils pouvaient avoir auprès des supporters. Le cas Höjbjerg dépasse donc désormais le simple cadre du brassard. Il symbolise le bras de fer entre les contraintes économiques imposées par Frank McCourt et les ambitions sportives de l’OM sous Bruno Genesio.