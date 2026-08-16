A une semaine du début de la Ligue 1 contre le PSG; le Stade Rennais affiche des lacunes sur le plan défensif.

Le Stade Rennais n’a pas totalement rassuré à une semaine de la reprise du championnat. Opposés à Sunderland en préparation, les Bretons se sont inclinés 2-1 après avoir pourtant réalisé une première période encourageante. Un résultat qui remet surtout en lumière les difficultés défensives déjà observées la saison dernière.

Une défense du Stade Rennais toujours en chantier

Sixième de Ligue 1 la saison passée, le Stade Rennais avait terminé avec la 11e défense du championnat, avec 50 buts encaissés. Le secteur défensif reste donc un véritable chantier pour Franck Haise. Le Stade Rennais espère pourtant disposer de davantage de garanties cette saison.

Przemyslaw Frankowski doit notamment retrouver l’intégralité de ses moyens physiques, tandis qu’Abdelhamid Ait-Boudlal reste une solution importante malgré l’intérêt de Fulham. Le recrutement de Charlie Cresswell doit également apporter davantage de solidité. À gauche, Mahamadou Nagida et Quentin Merlin peuvent offrir des solutions au staff breton. Mais contre Sunderland, ces différents profils n’ont pas totalement permis de rassurer.

Un but gag qui fait tache

Le Stade Rennais a notamment concédé un premier but particulièrement évitable. Sur un ballon aérien anodin, Anthony Rouault a dégagé directement dans le dos de la défense. Charlie Cresswell, titularisé sur le banc par précaution, n’était donc pas présent pour apporter sa solidité.

Rouault a ensuite remis le ballon de la tête vers Brice Samba, mais sa passe était trop courte. Brian Brobbey a récupéré le ballon avant de buter sur le gardien rennais, de retour dans le onze. Mais le Néerlandais a finalement pris le dessus physiquement sur Ait-Boudlal et égalisé dans le but vide à la 61e minute. Une erreur collective qui illustre les problèmes de concentration dénoncés par Franck Haise.

Le club anglais a ensuite pris l’avantage sur coup franc. Après un premier duel perdu au second poteau, Valentin Rongier a repoussé le ballon de la tête vers Trai Hume. Le joueur de Sunderland n’a alors eu aucun mal à tromper Brice Samba pour donner l’avantage aux siens. Le gardien rennais a ensuite dû s’employer à plusieurs reprises. Sa défense a notamment souffert sur les ballons en profondeur et dans les situations de un-contre-un. Des difficultés qui n’étaient pas aussi visibles avant la pause.

Haise demande davantage de rigueur

Franck Haise n’a pas caché son inquiétude après la rencontre : « On n’est pas prêts dans la rigueur. On réussit a minima une bonne première période, c’est au moins cohérent jusqu’à l’égalisation, et après, dans le foot, quand il y a de la qualité en face, ça ne tient pas à grand-chose. » Pour l’entraîneur rennais, le premier but encaissé a également eu un impact important sur la confiance de son équipe : « Offrir un but, ça joue sur la confiance et l’aspect mental des deux côtés. » Le technicien peut toutefois retenir quelques éléments positifs. Le Stade Rennais avait réalisé une première période cohérente et s’était procuré plusieurs occasions.

Estéban Lepaul avait notamment ouvert le score sur penalty à la 32e minute. Le calendrier ne laisse désormais quasiment plus de temps au Stade Rennais. Dans une semaine, les Bretons se déplaceront au Parc des Princes pour affronter le PSG lors de la première journée de Ligue 1. Un rendez-vous particulièrement exigeant pour une équipe qui cherche encore ses automatismes défensifs. Avec la Ligue Europa qui débutera également dans environ un mois, Franck Haise doit rapidement trouver les solutions. Le potentiel est présent, mais Rennes devra gagner en concentration, en agressivité et en solidité collective pour éviter de revivre les mêmes déconvenues en compétition.