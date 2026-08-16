Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par plusieurs clubs européens après une première saison convaincante au FC Barcelone, Roony Bardghji (20 ans) avait notamment attiré l’attention de l’OM. Sa grave blessure au genou a brutalement mis fin aux discussions autour de son avenir.

Le mercato de l’OM a connu un nouveau contretemps. Roony Bardghji, jeune ailier du FC Barcelone, faisait partie des joueurs suivis par plusieurs formations européennes cet été. Selon Foot Mercato, le club phocéen, avait notamment pris des renseignements sur sa situation. Mais une rupture du ligament croisé a totalement changé la donne.

L’OM intéressé par Bardghji

Avant sa blessure, Roony Bardghji suscitait de nombreuses convoitises. Après une première saison convaincante sous les couleurs du FC Barcelone, l’ailier suédois avait vu sa cote progresser. Son profil polyvalent avait notamment séduit plusieurs clubs. Capable d’évoluer sur le côté droit mais également dans l’axe, Bardghji présentait des caractéristiques intéressantes pour des équipes à la recherche d’un renfort offensif. Comme l’été dernier, l’OM faisait partie des formations intéressées.

Marseille n’était toutefois pas seul sur le dossier. Valence, la Juventus, l’Ajax, Lille, Aston Villa et l’AC Milan s’étaient également renseignés sur le joueur. Les différents clubs pouvaient envisager aussi bien un prêt qu’un transfert définitif. La situation de Bardghji devait donc être particulièrement suivie dans les dernières semaines du mercato. Mais sa grave blessure a complètement rebattu les cartes.

Une rupture des ligaments qui change tout

Roony Bardghji a été victime d’une rupture du ligament croisé. Une blessure particulièrement lourde puisqu’elle devrait l’éloigner des terrains pendant plus de sept mois. Les discussions engagées avec les différents clubs intéressés ont donc été brutalement interrompues. Pour l’OM, cela signifie notamment la fin d’une piste qui pouvait représenter une solution intéressante sur le plan offensif.

Le joueur suédois a été opéré avec succès mercredi. Il doit désormais entamer une longue période de rééducation avant d’espérer retrouver les terrains. Son avenir sportif à court terme passe donc au second plan. Toutes les pistes qui pouvaient s’ouvrir à lui cet été sont désormais en suspens. Pour Marseille, il faudra donc se tourner vers d’autres profils afin de renforcer l’effectif.