PSG Mercato : après Barcola, Paris a bouclé un nouveau transfert XXL !

Après le départ imminent de Bradley Barcola vers Liverpool, le PSG s’apprête également à réaliser une nouvelle grosse vente.

Le PSG continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Alors que Bradley Barcola doit s’envoler vers l’Angleterre ce samedi pour signer à Liverpool après l’accord trouvé entre le PSG et les Reds pour un montant pouvant atteindre 140 millions d’euros, un autre départ spectaculaire se précise dans la capitale.

Ibrahim Mbaye va rejoindre Aston Villa

Selon les informations de David Ornstein pour The Athletic, Aston Villa a trouvé un accord de principe avec le PSG pour Ibrahim Mbaye. Le montant de l’opération est annoncé à 55 millions d’euros, alors que les dernières formalités et les documents du transfert sont encore en cours de finalisation.

À seulement 18 ans, Mbaye représente pourtant l’un des jeunes talents issus de la formation parisienne. Arrivé au PSG en 2018 en provenance de Versailles, l’attaquant avait fait ses débuts professionnels dès 2024.

Le Sénégalais a depuis accumulé 42 apparitions avec l’équipe première du PSG, pour quatre buts et quatre passes décisives. La saison dernière, il avait inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues.

Un nouveau départ important pour le PSG

Ce transfert confirme surtout la capacité du PSG à valoriser ses jeunes joueurs. Mbaye était suivi depuis plusieurs mois par Aston Villa, qui en avait fait l’une de ses cibles prioritaires. Liverpool avait également manifesté son intérêt pour le jeune ailier, mais c’est finalement le club de Birmingham qui semble avoir remporté la bataille.

Pour Aston Villa, cette arrivée s’inscrit dans un mercato particulièrement ambitieux. Le club anglais cherche notamment à renforcer ses ailes et considère Mbaye comme un joueur capable d’apporter de la vitesse et de la polyvalence dans le secteur offensif.

Barcola et Mbaye : le PSG réalise deux ventes XXL

Avec Barcola autour de 140 millions d’euros et Mbaye à 55 millions, le PSG est en train de réaliser une opération financière impressionnante sur le marché des transferts. La vente de Barcola devrait notamment rapporter 116 millions d’euros garantis au club parisien, auxquels pourraient s’ajouter des bonus.

Le départ de Mbaye n’a toutefois pas le même poids sportif que celui de Barcola, mais il illustre la stratégie du PSG autour de sa formation : développer de jeunes talents, leur offrir une première expérience au plus haut niveau, puis réaliser d’importantes plus-values lorsque les conditions du marché sont réunies.

Le mercato parisien n’est donc clairement pas terminé. Après Barcola, c’est désormais Ibrahim Mbaye qui se rapproche de la Premier League, avec un transfert à 55 millions d’euros qui pourrait être officialisé dans les prochaines heures.