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Stade Rennais Mercato : ça sent très mauvais pour Terrier, pas pour Lepaul

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 16:20
Martin Terrier sous le maillot du Bayer Leverkusen

Le Stade Rennais pourrait bien devoir renoncer à Martin Terrier, tandis qu’Arnaud Pouille a confirmé que son meilleur buteur, Estéban Lepaul, restera à Rennes.

Le mercato du Stade Rennais prend une tournure plus contrastée en cette fin de fenêtre estivale. Alors que le club breton espère encore renforcer son attaque, le dossier Martin Terrier semble désormais très difficile à boucler. Dans le même temps, Rennes a envoyé un message particulièrement clair concernant Estéban Lepaul.

Martin Terrier, un retour qui s’éloigne à Rennes

Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais travaille sur l’idée de rapatrier Martin Terrier, parti au Bayer Leverkusen en 2024 après quatre saisons remarquées en Bretagne. Le dossier avait même semblé avancer ces derniers jours, avec la piste d’un prêt évoquée pour l’ancien Rouge et Noir. Le joueur lui-même a donné sa préférence au SRFC, comme révélé sur notre site.

Mais la tendance est aujourd’hui beaucoup moins favorable. Selon les dernières informations rapportées par Jonathan, la position de Leverkusen serait devenue particulièrement ferme. Le club allemand souhaite notamment intégrer une option d’achat dans l’opération, alors que Rennes privilégierait un prêt sec. Les questions liées au salaire et au montage financier compliquent également les discussions.

« Bon les news qu’on me donne depuis hier soir sont pessimistes Leverkusen est inflexible C’est très très très compliqué », résume Jonathan ce vendredi, qui se montre donc pessimiste sur les chances de voir Terrier revenir au Roazhon Park. Le dossier n’est pas nécessairement définitivement fermé, mais les exigences du Bayer constituent désormais un obstacle majeur.

Estéban Lepaul, Rennes ferme définitivement la porte

Dans l’autre dossier offensif majeur, le Stade Rennais a en revanche affiché une position sans ambiguïté : Estéban Lepaul ne quittera pas le club cet été. Arnaud Pouille a confirmé cette volonté, alors que le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière suscite logiquement des convoitises. Lepaul a terminé l’exercice 2025-2026 avec 21 buts, décrochant le titre de meilleur buteur du championnat.

Rennes avait déjà pris les devants en prolongeant son attaquant jusqu’en 2030 au mois de juin. Le buteur rennais a d’ailleurs immédiatement confirmé son importance en début de saison, en marquant face au PSG lors du spectaculaire 2-2 au Roazhon Park.

Le message du Stade Rennais est donc limpide : Lepaul restera la tête d’affiche de l’attaque rennaise, tandis que le retour de Martin Terrier devient, lui, de plus en plus incertain. À quelques jours de la fermeture du mercato, les dirigeants rennais vont désormais devoir décider s’ils peuvent encore trouver une solution pour Terrier ou s’ils doivent se tourner vers une autre piste offensive.

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