Si Jakob Breum (22 ans) fait des étincelles depuis son arrivée à l’ASSE au cours du mercato estival, une autre recrue estivale des Verts commence à briller.

Jakob Breum a rapidement séduit les supporters de l’ASSE depuis son arrivée, mais une autre recrue estivale vient déjà de frapper fort. Titulaire pour la première fois contre Grenoble, Tamar Svetlin a livré une prestation remarquée dans l’entrejeu.

Svetlin, l’autre grosse satisfaction de l’ASSE

Jakob Breum était jusqu’ici l’une des principales attractions du mercato stéphanois. Arrivé cet été en provenance des Go Ahead Eagles, le milieu offensif danois s’est rapidement imposé dans les plans de Ian Cathro. Mais une autre recrue commence déjà à faire parler d’elle. Titulaire pour la première fois face à Grenoble, Tamar Svetlin a profité de l’occasion pour montrer l’étendue de ses qualités.

Et le milieu slovène n’a pas fait les choses à moitié. Sur les 90 minutes disputées contre le GF38, Svetlin a affiché une impressionnante activité dans l’entrejeu, avec notamment 66 passes réussies sur 71, soit 93 % de réussite, ainsi qu’un énorme volume dans les duels. Il a également délivré une passe décisive après une récupération qui a parfaitement illustré son activité et son agressivité à la récupération. L’ASSE s’est finalement imposée 4-0 et a confirmé sa belle dynamique en Ligue 2.

Une première qui impressionne déjà les supporters de l’ASSE

Forcément, cette prestation n’est pas passée inaperçue auprès des supporters des Verts. Sebgoan a notamment souligné la rapidité de son intégration : « Le mec s’est fondu dans le collectif comme si cela faisait des mois qu’il était là, alors que cela fait 13 jours qu’il est au club. C’est de la recrue qui perf. » Même enthousiasme chez Gourniste : « Au niveau statistique, il sort un match complètement fou. Son intégration à l’équipe en moins de dix jours est tout simplement remarquable. On va se régaler cette saison avec ce duo Svetlin-Csongvai. » BenGa s’est lui aussi montré séduit après avoir assisté à la rencontre : « J’étais au match. Visuellement c’est très bon… »

Recruté au Korona Kielce, Svetlin avait été présenté par l’ASSE comme un milieu capable d’apporter davantage de densité et de qualité technique dans l’entrejeu. Le club stéphanois avait également insisté sur sa personnalité et sa capacité à s’intégrer rapidement. International slovène, il s’est engagé avec les Verts jusqu’en 2030. Sa première titularisation semble déjà confirmer ces qualités. Surtout, sa prestation offre une nouvelle option à Ian Cathro dans un secteur où la concurrence pourrait rapidement devenir intéressante. Breum reste évidemment un élément important du projet stéphanois. Le Danois avait déjà montré ses qualités depuis son arrivée et l’ASSE compte sur lui après son transfert officialisé cet été. Mais avec Svetlin qui monte en puissance, le technicien écossais dispose désormais d’une arme supplémentaire dans l’entrejeu et il ne s’en plaindra pas.