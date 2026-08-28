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FRANCE

RC Lens Mercato : Pierre Ménès prend Sangaré pour taper fort sur Bouaddi 

Par Bastien Aubert - 28 Août 2026, 14:40
Pierre Ménès

Pierre Ménès a du mal à comprendre comment le transfert d’Ayyou Bouaddi du LOSC à Manchester City a coûté le double de celui de Mamadou Sangaré du RC Lens à Brentford.

Le transfert d’Ayyoub Bouaddi continue de faire parler. Le jeune milieu du LOSC a rejoint Manchester City contre une indemnité de 100 millions d’euros. Un montant XXL qui a visiblement laissé Pierre Ménès particulièrement perplexe.

Ménès préfère Sangaré à Bouaddi !

L’ancien journaliste estime en effet que Mamadou Sangaré, ancien milieu du RC Lens, lui paraît plus impressionnant que Bouaddi. « Je suis sidéré de voir que Bouaddi a signé pour 100 millions d’euros à Manchester City et que, dans le même temps, Mamadou Sangaré est allé à Brentford. Moi, je suis plus impressionné par Sangaré que par Bouaddi en terme de joueur », a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube. Une comparaison forcément flatteuse pour l’ancien Lensois. Sangaré n’a pourtant pas bénéficié d’une opération comparable à celle de Bouaddi.

Pour Pierre Ménès, la différence entre les deux transferts est difficile à expliquer : « J’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on est capable de claquer cent barres sur un gamin certes très talentueux et prometteur du LOSC et qu’il n’y ait pas un club de très haut niveau qui se soit positionné sur Sangaré. » Bouaddi a séduit Manchester City, qui n’a pas hésité à investir massivement pour s’attacher ses services. Sangaré, lui, a pris la direction de Brentford.

Brentford pourrait réaliser une énorme plus-value

Pierre Ménès ne remet toutefois pas en cause le potentiel du nouveau joueur de Brentford. Bien au contraire. Il estime que le club anglais pourrait rapidement réaliser une très belle opération financière avec l’ancien Lensois : « En revanche, Brentford risque de faire une très forte plus-value avec lui. » Un avertissement qui pourrait rapidement se vérifier si Sangaré confirme les qualités qui avaient convaincu le RC Lens. Pour Brentford, le recrutement de Mamadou Sangaré représente donc un pari particulièrement intéressant.

Le milieu dispose désormais d’une nouvelle occasion de se mettre en évidence en Angleterre. S’il parvient à s’imposer en Premier League, sa valeur pourrait rapidement grimper. De quoi donner encore davantage de poids aux propos de Pierre Ménès. Du côté du RC Lens, le départ de Sangaré marque forcément la fin d’une aventure mais les performances du joueur en Angleterre seront également scrutées avec attention.

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