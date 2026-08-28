OM : rebondissement de la dernière chance pour Habib Beye ?

Même si Patrick Vieira devrait devenir le sélectionneur des Lions de la Teranga, des détails ne sont pas encore réglés. Une chance pour Habib Beye ?

Le feuilleton du prochain sélectionneur du Sénégal est loin d’être terminé. Alors que Patrick Vieira semblait avoir pris une longueur d’avance pour devenir le nouveau patron des Lions de la Teranga, son arrivée n’est toujours pas officiellement bouclée. Et cette situation pourrait bien faire renaître une ancienne piste.

Patrick Vieira toujours en salle d’attente

Le 18 août dernier, la Fédération sénégalaise annonçait pourtant un accord avec Patrick Vieira. Mais un détail avait immédiatement retenu l’attention : les négociations n’étaient pas totalement terminées. Dix jours plus tard, l’ancien international français n’a toujours pas signé. Sa nomination prend donc du retard alors que les prochaines échéances internationales approchent rapidement. Le Sénégal doit notamment préparer son prochain rassemblement, programmé entre le 21 septembre et le 6 octobre. Vieira doit donc rapidement construire son staff, sélectionner ses joueurs et préparer ses premières rencontres. Pour l’instant, le dossier reste bloqué sur certains détails.

Ce retard pourrait évidemment remettre Habib Beye dans la discussion. L’ancien entraîneur du Stade Rennais avait été cité avant Patrick Vieira pour prendre les commandes de la sélection sénégalaise. Son profil reste particulièrement intéressant pour les dirigeants sénégalais. Beye connaît parfaitement le football africain et possède également une expérience récente du haut niveau européen. Après avoir dirigé le Red Star puis le Stade Rennais, l’ancien défenseur dispose d’un profil qui pourrait séduire la Fédération. Pour autant, rien n’indique à ce stade qu’un retour concret de Beye dans les négociations soit engagé.

Une situation qui peut profiter à Habib Beye ?

Le principal problème pour la Fédération reste désormais le calendrier. Les prochaines échéances internationales se rapprochent et le futur sélectionneur doit pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Patrick Vieira doit encore régler plusieurs détails avant de pouvoir officiellement prendre ses fonctions. Cette situation entretient donc forcément le suspense. Et plus le dossier Vieira prendra du retard, plus les anciennes pistes pourraient retrouver du crédit. Habib Beye pourrait ainsi profiter d’un improbable retournement de situation.

Pour l’ancien coach du Stade Rennais et de l’OM, la situation constitue donc une petite fenêtre d’opportunité. Il ne faut toutefois pas aller trop vite : Patrick Vieira demeure l’option annoncée comme prioritaire et aucun élément ne permet pour l’instant d’affirmer que la Fédération sénégalaise a relancé Habib Beye. Mais dans ce feuilleton particulièrement indécis, les cartes peuvent rapidement être redistribuées. L’ancien capitaine de l’OM peut donc encore espérer, ne serait-ce qu’un peu.