ASSE Mercato : deux dossiers plombent encore l’opération dégraissage

L’ASSE a profondément remanié son effectif cet été. Après avoir laissé partir plusieurs joueurs en fin de contrat et quelques jeunes, Kilmer Sports s’est attaqué aux éléments qui n’entraient plus dans les plans. Avec les départs de Pierre Ekwah, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic, le grand ménage a plutôt bien avancé. Mais deux dossiers restent en suspens : Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan.

Le chantier était conséquent. Après une saison décevante, l’ASSE avait décidé de remodeler en profondeur son effectif. Avant même l’ouverture du Mercato, plusieurs départs étaient actés. En fin de contrat, Florian Tardieu a rejoint Montpellier, Dennis Appiah Caen, Brice Maubleu Pau et Jules Mouton Grenoble. Les prêts d’Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro ont également pris fin, avec des retours respectifs à Middlesbrough et Hambourg. Plusieurs jeunes ont eux aussi quitté le Forez : Enzo Mayilla a pris la direction de Dunkerque, Issiaka Touré et Kévin Cissé celle d’Aubagne Air Bel, tandis que Jibril Othman s’est engagé avec l’Aviron Bayonnais.

Ekwah, le dossier le plus épineux enfin réglé

Mais le gros du travail concernait surtout les joueurs sur lesquels le nouveau staff ne comptait plus. Et dans cette catégorie, Pierre Ekwah représentait le dossier le plus délicat. Après son prêt à Watford et son refus de revenir dans le Forez, le milieu n’avait plus vraiment d’avenir à Saint-Étienne. Une porte de sortie a finalement été trouvée à Auxerre. L’AJA et l’ASSE se sont entendues pour un prêt payant de 300 000 €, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 6 M€. Après avoir investi environ 7 M€ sur Ekwah, Kilmer Sports espère évidemment que le club bourguignon lèvera cette option afin de tourner définitivement la page.

Ebenezer Annan a lui aussi trouvé preneur. Décevant lors de sa première saison dans le Forez, le latéral gauche ghanéen a été prêté avec option d’achat au Rapid Bucarest. Même formule pour Igor Miladinovic, retourné en Serbie au Partizan Belgrade. Le milieu offensif, qui n’a jamais réussi à s’imposer chez les Verts, y portera le prestigieux numéro 10.

Enfin, le départ de Mickaël Nadé était lui aussi attendu. Désireux de changer d’air, le défenseur central va poursuivre sa carrière en Russie, au Rodina Moscou, propriété de Sergueï Lomakin, homme d’affaires qui s’était un temps intéressé au rachat de l’ASSE. L’officialisation du transfert est imminente.

Moueffek et N’Guessan, les deux derniers dossiers

Kilmer Sports est donc parvenu à régler la quasi-totalité de ses dossiers encombrants. Il reste toutefois deux situations à résoudre avant la fermeture du marché : Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan. Les deux joueurs ont émis le souhait de partir, et dans le cas de N’Guessan une solution doit impérativement être trouvée puisque l’attaquant de 18 ans est en fin de contrat dans un an.

Le bilan de l’opération dégraissage apparaît donc plutôt satisfaisant. Avec toutefois une réserve : Ekwah, Annan et Miladinovic sont seulement prêtés avec option d’achat. Rien ne garantit donc que ces trois joueurs ne seront pas de retour dans le Forez dans un an.