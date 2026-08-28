Annoncé un peu partout en Ligue 1 mais aussi à l’étranger, Rayan Fofana (20 ans) ne sera pas retenu par son entraîneur au RC Lens, Dino Toppmöller.

Le flou persiste au RC Lens autour de l’avenir de Rayan Fofana. Après avoir été associé à Angers, Lorient, Nice ou encore Le Havre, l’international U21 français continue d’attirer les convoitises à l’approche de la clôture du mercato. Et une déclaration de Dino Toppmöller pourrait bien donner un indice important sur la suite des événements.

Toppmöller compare Fofana à Sima

Interrogé sur son jeune attaquant, l’entraîneur du RC Lens a notamment souligné les qualités de Rayan Fofana. « Rayan a un peu un profil comme Abdallah Sima, il aime prendre la profondeur, même s’il est aussi très fort en 1 vs 1, pour éliminer l’adversaire. Mais pour le moment, Abda est devant », a-t-il analysé en conférence de presse. Un constat assez clair : Toppmöller apprécie le potentiel de Fofana, mais le jeune Lensois doit encore composer avec la concurrence d’Abdallah Sima.

Dans ce contexte, un départ temporaire semble prendre de l’épaisseur. Un prêt sec au Havre est actuellement évoqué pour Rayan Fofana. Cette solution permettrait au jeune attaquant de bénéficier d’un temps de jeu plus important et d’enchaîner les rencontres au plus haut niveau. Mais attention : rien n’est encore signé.

Le RC Lens veut protéger sa progression

Le RC Lens ne semble pas vouloir se séparer définitivement de son jeune talent à ce stade. Après un exercice 2025-2026 prometteur, marqué par 5 buts et 1 passe décisive, Fofana conserve une belle cote au sein du club. L’idée d’un prêt répondrait donc surtout à une logique sportive. À 20 ans, l’international U21 a besoin de jouer régulièrement pour continuer à progresser. Et la concurrence actuelle dans le secteur offensif pourrait rendre cette mission compliquée à Lens.

Le Havre pourrait donc représenter une destination privilégiée. Le club normand s’est montré intéressé par le profil de l’attaquant et un prêt sec est désormais évoqué. Mais tant que les documents ne sont pas signés, la prudence reste de mise. Le dossier peut encore évoluer dans les derniers jours du mercato. Une chose semble néanmoins se confirmer : Rayan Fofana n’est pas considéré comme intouchable par Dino Toppmöller.