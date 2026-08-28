OM : double coup de tonnerre pour le mercato, c’est signé Lorenzi !

Grégory Lorenzi a lâché une déclaration très inquiétante sur la fin du mercato de l’OM, n’excluant pas un été sans la moindre recrue, et la possibilité de ne pas voir Igor Paixão remplacé en cas de départ.

C’est une phrase qui risque de faire beaucoup parler à Marseille. Interrogé par ICI Provence sur l’hypothèse de voir l’OM terminer son mercato sans recrue, Grégory Lorenzi a répondu très clairement : « Il pourrait oui. Ce n’est pas une volonté de notre part mais il pourrait ne pas y avoir de recrue. » Le directeur sportif olympien confirme ainsi que ce scénario, qui semblait encore improbable, est désormais réellement envisagé par le club.

Et le problème est avant tout financier. Lorenzi a expliqué que l’OM devait encore réduire sa masse salariale et qu’un départ ne permettrait même pas forcément d’enregistrer une arrivée. Plusieurs ventes (4 a priori) pourraient être nécessaires pour pouvoir recruter un seul joueur, en raison notamment des contraintes liées à la DNCG et à l’UEFA.

Paixão même pas remplacé en cas de départ ?

Le cas Igor Paixão illustre parfaitement cette situation. L’OM souhaite conserver son ailier brésilien, mais son départ reste possible alors qu’il est courtisé. Et même en cas de vente, Marseille pourrait ne pas être en mesure de le remplacer. Lorenzi l’a lui-même reconnu, preuve que la priorité du club est désormais de trouver des solutions économiques avant de penser aux arrivées. « Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation et le problème dans auquel nous sommes confrontés. Si on vend un joueur on n’aura pas le droit d’enregistrer une arrivée (…) C’est pour ça que sortir Igor Paixao ce sera aussi difficile parce qu’on n’aura peut-être pas la possibilité de le remplacer », a indiqué Lorenzi.

À quelques jours de la fermeture du mercato, le message du directeur sportif est donc particulièrement alarmant : l’OM veut recruter, mais pourrait ne pas en avoir la possibilité. Une situation qui place les dirigeants marseillais face à une véritable course contre la montre pour éviter un scénario aussi spectaculaire qu’inédit.