FC Nantes : Poirier attend un serial buteur de Ligue 2 avant la fin du mercato

Le FC Nantes insiste pour Thomas Robinet et espère désormais trouver un accord avec Dunkerque avant la fermeture du mercato.

Le dossier Thomas Robinet est loin d’être refermé. Après avoir essuyé un premier refus de l’USL Dunkerque, le FC Nantes continue de pousser pour recruter l’attaquant de 30 ans. Selon les informations de Morning Foot, les discussions se sont nettement intensifiées ces dernières heures et les Canaris croient toujours en leurs chances de boucler l’opération.

Nantes ne lâche pas Thomas Robinet

Le FC Nantes avait formulé une première offre estimée à 1 million d’euros pour s’attacher les services de Thomas Robinet. Une proposition refusée par Dunkerque, qui souhaite conserver son buteur, sous contrat jusqu’en 2028.

Mais Nantes n’a pas abandonné. Le profil de l’attaquant plaît particulièrement aux dirigeants nantais, à la recherche d’un joueur expérimenté capable d’apporter rapidement de l’efficacité dans la surface.

Robinet serait également séduit par la possibilité de rejoindre un club historique comme le FC Nantes. Malgré le début de saison très compliqué des Canaris, l’opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière pourrait peser dans les négociations.

Un buteur qui connaît parfaitement la Ligue 2

La saison dernière, Thomas Robinet s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de Dunkerque. Il a inscrit 15 buts et délivré 2 passes décisives en 30 matches de Ligue 2, auxquels s’ajoutent trois buts en Coupe de France.

Son efficacité explique largement l’intérêt nantais. Robinet est avant tout un attaquant de surface, capable de convertir les occasions lorsqu’il est servi dans les meilleures conditions. Un profil qui pourrait répondre aux difficultés actuelles du FC Nantes, particulièrement en matière d’efficacité offensive.

Avec les absences de plusieurs attaquants, les Canaris cherchent justement une solution capable d’être immédiatement opérationnelle en Ligue 2.

Un accord encore à trouver avec Dunkerque

Le principal obstacle reste désormais financier. Dunkerque a déjà repoussé une première proposition et ne semble pas disposé à laisser partir facilement son avant-centre. Nantes devra donc probablement améliorer son offre pour convaincre le club nordiste.

Les prochaines heures seront déterminantes. Le FC Nantes continue de travailler sur le dossier et espère parvenir à un accord avant la fermeture du mercato. Thomas Robinet reste donc une piste très sérieuse pour les Canaris, malgré le premier refus de Dunkerque.