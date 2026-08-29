OM Mercato : un défenseur offert sur un plateau par BlueCo ? 

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, Naoufel el-Hannach (Montpellier, 19 ans) n’est pas une piste actuellement creusée par le RC Strasbourg, via BlueCo et Chelsea.

L’OM pourrait avoir un boulevard dans le dossier Naoufel El Hannach. Mi-août, L’Équipe faisait état d’un intérêt conjoint du club phocéen et du RC Strasbourg pour le jeune défenseur de Montpellier. Mais selon nos informations, la réalité serait différente du côté alsacien.

Strasbourg ne creuse pas réellement le dossier

Le Racing ne ferait pas véritablement d’El Hannach une priorité de son mercato. Via BlueCo et son réseau lié à Chelsea, le RC Strasbourg dispose évidemment d’un accès privilégié à de nombreux jeunes talents. Mais Naoufel El Hannach ne ferait pas partie des dossiers actuellement travaillés en profondeur par le club alsacien.

Le RCSA doit encore renforcer plusieurs secteurs de son effectif. Si Guéla Doué n’est pas encore assuré de rester en Alsace cet été, les priorités du Racing se situent notamment en défense centrale et dans le secteur offensif. Le jeune Montpelliérain ne semble donc pas être au premier rang des cibles strasbourgeoises.

L’OM pourrait avoir le champ libre

Cette situation pourrait indirectement profiter à Marseille. But! n’est pas en mesure, à ce stade, de confirmer ou d’infirmer un intérêt concret de l’OM pour le défenseur de 19 ans. Mais si le club phocéen est effectivement séduit par son profil, l’absence de concurrence réelle du RC Strasbourg pourrait lui permettre d’avancer plus sereinement.

Le dossier n’est donc pas fermé pour Marseille. Et le profil d’El Hannach présente plusieurs arguments intéressants pour un club à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel. Il était d’ailleurs titulaire hier soir à la Mosson contre Boulogne (0-0). Sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2027, Naoufel El Hannach est actuellement estimé à environ 1,5 million d’euros par Transfermarkt.

Chelsea n’a pas encore tendu le piège à l’OM

Une valorisation qui reste accessible pour un joueur de 19 ans, même si son potentiel pourrait rapidement faire grimper les exigences du MHSC en cas de concurrence accrue. Pour Marseille, l’opération pourrait donc représenter un pari relativement mesuré sur un jeune défenseur encore en phase de développement.

L’idée d’un dossier piloté indirectement par Chelsea et BlueCo pouvait laisser penser que Strasbourg disposerait d’une longueur d’avance. Mais selon nos informations, ce n’est donc pas le cas. Le Racing regarde ailleurs pour le moment et concentre ses efforts sur d’autres besoins. Pour l’heure, il faut toutefois rester prudent : l’intérêt de l’OM n’est pas confirmé et le mercato se termine mardi soir.