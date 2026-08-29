Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Des doutes continuent d’émerger pour le futur de Jeffrey de Lange à l’OM tandis que son directeur sportif Grégory Lorenzi commence aussi à se poser des questions.

Le mercato marseillais est décidément loin d’être un long fleuve tranquille. Alors que l’OM doit encore gérer plusieurs dossiers chauds dans le sens des départs, deux situations commencent à interpeller : celles de Grégory Lorenzi et de Jeffrey de Lange.

Lorenzi frustré par les contraintes de l’OM

Arrivé cet été pour prendre en main la direction sportive de l’OM, Grégory Lorenzi ne vivrait pas forcément les débuts espérés. Selon le journaliste Nordine Ali Said, le directeur sportif marseillais serait particulièrement frustré par le fonctionnement actuel du club. Lorenzi aurait notamment le sentiment que trop de personnes interviennent lorsqu’il se renseigne sur un joueur, que ce soit pour une éventuelle arrivée ou pour un départ. Une situation qui limiterait son champ d’action et compliquerait son travail au quotidien.

Le directeur sportif aurait ainsi le sentiment de ne pas avoir réellement pu commencer son aventure à l’OM dans les conditions qu’il espérait. La cure d’austérité imposée au club serait également difficile à vivre pour lui. Pour autant, la question d’un départ n’aurait pas été évoquée à ce stade maiis cette frustration constitue forcément un élément à surveiller dans les prochaines semaines.

De Lange également dans le flou à l’OM

L’autre dossier qui interpelle concerne Jeffrey de Lange. Arrivé à Marseille comme doublure de Gerónimo Rulli, le gardien néerlandais ne serait toujours pas certain de poursuivre la saison sous les couleurs olympiennes. Les dirigeants de l’OM auraient déjà refusé deux offres concernant leur gardien. Des propositions qui auraient particulièrement agacé le principal intéressé. Les envies d’ailleurs de De Lange ne seraient d’ailleurs pas nouvelles.

Elles remonteraient déjà au début de l’année, preuve que la situation dépasse largement les dernières semaines du mercato. Selon L’Équipe, l’entourage du gardien continue également de considérer que rien n’est totalement figé. Le mercato reste ouvert et une nouvelle proposition pourrait donc encore changer la donne. L’OM devra ainsi décider s’il souhaite conserver De Lange comme doublure de Rulli ou ouvrir la porte à un départ si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table. Une situation forcément particulière pour un joueur qui ne semble pas totalement épanoui dans son rôle actuel. À Marseille, le mercato n’a décidément pas fini de provoquer des remous.