La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Exilé à Santos, Neymar (34 ans) tire le ficelles du club brésilien et pourrait influencer directement le mercato de l’OM.

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver quelques surprises dans les derniers jours de la fenêtre estivale. Alors que le club phocéen doit toujours gérer plusieurs dossiers de départ, Emerson Palmieri pourrait être concerné par une offensive venue de l’étranger.

La Juventus et la Fiorentina sur les rangs

Selon le journaliste César Luis Merlo, le latéral gauche marseillais aurait en effet des chances de quitter l’OM. Et plusieurs prétendants seraient déjà à l’affût. Emerson Palmieri ne manquerait pas de solutions en cas de départ de Marseille. Toujours selon les informations rapportées autour du dossier, la Fiorentina et la Juventus Turin auraient entamé des discussions pour tenter de recruter le défenseur.

La piste turinoise n’est d’ailleurs pas nouvelle puisque la Juventus avait déjà été annoncée intéressée par l’international italien au cours de l’été. Le club italien pourrait donc revenir à la charge dans cette dernière ligne droite du mercato. Pour l’OM, une éventuelle vente permettrait surtout de récupérer une indemnité et de poursuivre le travail de dégraissage de l’effectif.

Neymar entre dans la danse à l’OM !

Mais c’est une autre piste qui donne une dimension beaucoup plus surprenante au dossier. Santos aurait également sondé Emerson Palmieri afin de le faire revenir au Brésil. Un scénario forcément particulier puisque le latéral est né à Santos et y a débuté sa carrière professionnelle avant de rejoindre l’Europe. Et dans ce dossier, le rôle de Neymar pourrait peser.

De retour au Santos FC, la star brésilienne est très impliquée dans la vie du club et participe déjà à certaines opérations visant à renforcer l’effectif. Le club paulista a notamment bénéficié récemment de l’aide de l’entourage de Neymar pour lever son interdiction de recrutement. L’idée de retrouver Neymar sous les couleurs de Santos pourrait donc constituer un argument supplémentaire.

Emerson, une vraie opportunité pour Santos

Le retour d’Emerson Palmieri aurait également une forte dimension symbolique. Le défenseur, né à Santos, a été formé au club avant de partir en Europe. Il possède aujourd’hui une solide expérience du très haut niveau après ses passages par la Roma, Chelsea, l’OL, West Ham et désormais l’OM. Marseille avait officialisé son arrivée en septembre 2025 après son départ de West Ham.

À 32 ans, Emerson représente donc un profil expérimenté, capable d’apporter immédiatement de la solidité à un effectif de Santos qui cherche encore à se renforcer. Pour Marseille, la situation pourrait rapidement devenir intéressante. L’OM doit continuer à alléger son effectif et à générer des ressources financières. Un départ d’Emerson permettrait de libérer une place tout en récupérant potentiellement une indemnité de transfert. Reste toutefois à savoir quelle destination séduira le plus le joueur.