Un arrêté préfectoral est pris contre les supporters du RC Lens à Strasbourg (17h15) pour le choc comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

Le choc entre le RC Strasbourg et le RC Lens se prépare dans un contexte particulier. Alors que les deux clubs entretiennent des relations plutôt cordiales et que les supporters ont historiquement noué des liens amicaux, un arrêté préfectoral vient de tomber et concerne directement les fans lensois.

Les supporters du RC Lens interdits de déplacement

Un arrêté préfectoral a été pris à l’occasion de la rencontre programmée à la Meinau. Selon un communiqué officiel, toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Racing Club de Lens, ou se comportant comme tel, se voit interdire de circuler ou de stationner sur la voie publique dans une partie du secteur concerné entre 12h et 24h. Une mesure qui complique évidemment fortement le déplacement des supporters sang et or.

La décision provoque déjà l’incompréhension chez les supporters du RC Lens. Certains dénoncent notamment le contraste entre cette interdiction et les relations particulières entretenues entre les deux camps : « C’est une aberration quand on connaît les relations amicales entre Strasbourg et Lens. » Le sentiment d’injustice domine donc chez les supporters concernés.

Une décision qui ne pense pas chez les supporters

Cette décision intervient alors que le déplacement à Strasbourg devait justement être l’occasion de retrouver une atmosphère particulière entre deux publics qui entretiennent de bonnes relations. Sur le terrain, le RC Lens se prépare pourtant à un rendez-vous important après sa victoire spectaculaire contre l’AJ Auxerre (5-2) lors de la première journée. Les Sang et Or veulent confirmer leur excellent départ en championnat. Mais en dehors du terrain, les supporters lensois devront composer avec cette décision administrative.

Malgré cette mauvaise nouvelle, le choc de la deuxième journée reste particulièrement attendu. Le RC Strasbourg et le RC Lens veulent tous les deux poursuivre leur dynamique et prendre des points importants dès le début de la saison. Pour les supporters lensois, la frustration est toutefois bien réelle. Alors que les relations entre les deux clubs et leurs publics sont réputées cordiales, cette interdiction de circuler et de stationner représente un véritable coup dur avant le rendez-vous de la Meinau.