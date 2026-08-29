Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Bruno Genesio pourrait intégrer un petit nouveau dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Monaco en clôture de la 2e journée de L1 (dimanche, 20h45).

L’OM prépare son deuxième rendez-vous de la saison en Ligue 1. Après sa large victoire contre le RC Strasbourg au Vélodrome (4-0), le club phocéen se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche soir avec l’ambition d’enchaîner. Et Bruno Genesio pourrait profiter de cette rencontre pour lancer un nouveau visage.

Malanda s’entraîne avec les pros de l’OM

Jephte Malanda, âgé de seulement 18 ans, était présent à l’entraînement avec le groupe professionnel ce vendredi. Le jeune milieu offensif a rejoint l’OM cet été en provenance du LOSC, avec l’ambition de poursuivre sa progression sous les couleurs marseillaises. Sa présence avec les professionnels constitue déjà un signal intéressant. Le joueur pourrait désormais franchir une nouvelle étape en étant convoqué pour le déplacement à Monaco.

La Tribune Olympienne croit d’ailleurs fortement à cette possibilité : « Je mets la pièce dans le groupe contre Monaco. » Une prédiction qui pourrait rapidement se confirmer si Bruno Genesio décide de récompenser le jeune joueur pour son implication à l’entraînement. Malanda pourrait ainsi découvrir pour la première fois le groupe professionnel de l’OM depuis son arrivée cet été. Une présence qui serait forcément symbolique pour un joueur de 18 ans.

14 M€ pour Balerdi à la Roma ?

Avant de rejoindre Marseille, Jephte Malanda évoluait au LOSC. Son arrivée à l’OM s’inscrit dans la volonté du club phocéen de continuer à développer de jeunes talents capables, à terme, d’intégrer l’équipe première. Une convocation à Monaco représenterait donc une première récompense pour le jeune milieu offensif. Il resterait évidemment à savoir si Genesio lui offrira quelques minutes en Principauté. Mais sa présence dans le groupe constituerait déjà une excellente nouvelle pour le joueur et pour le centre de formation marseillais.

Par ailleurs, Leonardo Balerdi va rejoindre l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat conditionnelle. Le prix de 14 millions d’euros est évoqué en cas d’activation de l’obligation. Le départ du capitaine marseillais se précise encore un peu plus puisqu’il doit passer sa visite médicale ce samedi dans la Ville Éternelle.