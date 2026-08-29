Les supporters du FC Nantes ont l’air d’enfin croire à une possible vente du club et un désengagement de la famille Kita.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes continue de faire parler. Depuis plusieurs jours, l’hypothèse d’un changement de propriétaire revient avec insistance. Et cette fois, les supporters des Canaris semblent davantage croire à un départ de Waldemar Kita et de sa famille.

Les supporters du FC Nantes commencent à y croire

But! a publié un sondage particulièrement révélateur auprès des supporters nantais : « Croyez-vous enfin à une vente et un départ des Kita ? » Les résultats montrent une tendance assez nette :

Oui : 58,2 %

Non : 41,8 %

Une majorité des supporters interrogés croit donc désormais à la possibilité de voir le FC Nantes changer de propriétaire. Un résultat loin d’être anodin compte tenu du scepticisme qui entourait encore ce dossier il y a quelques mois.

Un changement par rapport au printemps

Ce sondage prend encore davantage de poids lorsqu’on le compare à celui publié au printemps. À l’époque, les supporters du FC Nantes s’étaient montrés beaucoup plus sceptiques concernant une éventuelle vente du club. Le rapport de force semble donc aujourd’hui avoir évolué. Les différentes informations apparues ces dernières semaines, notamment autour de nouvelles offres de rachat, pourraient expliquer ce regain d’optimisme.

Le contexte actuel semble effectivement différent. Plusieurs projets auraient été étudiés ces derniers temps et une nouvelle piste aurait pris de l’importance dans les discussions autour du FC Nantes. De quoi redonner un peu d’espoir aux supporters, qui attendent depuis longtemps un éventuel changement à la tête du club. Pour autant, le sondage ne constitue évidemment pas une confirmation de la vente.

Les Kita bientôt sur le départ ?

Tant qu’aucun accord définitif n’est annoncé et que la cession n’est pas officialisée, la prudence reste de mise. Ce qui est intéressant, c’est surtout de constater que le discours des supporters évolue. Une majorité des personnes interrogées croit désormais à une vente et à un désengagement de la famille Kita.

Après près de vingt ans de présence à la tête du FC Nantes, un changement de propriétaire représenterait évidemment un tournant majeur dans l’histoire récente du club. La nouvelle offre de rachat sera donc particulièrement scrutée dans les prochaines semaines. Et si cette fois était enfin la bonne ?