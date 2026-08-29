En cas de départ de Lucas Stassin au mercato estival, les supporters de l’ASSE miseraient sur un avant-centre possédant un profil athlétique.

Le mercato de l’ASSE pourrait encore connaître plusieurs mouvements dans les prochains jours. Lucas Stassin fait notamment partie des joueurs dont l’avenir reste au centre des interrogations. Si l’attaquant belge venait finalement à quitter le Forez, l’ASSE devrait lui trouver un remplaçant. Et les supporters stéphanois semblent déjà savoir quel profil privilégier.

Un 9 athlétique plébiscité par les supporters de l’ASSE

But! a publié un sondage avec une question simple : « Sur quel profil de 9 miser pour remplacer Lucas Stassin ? » Les supporters de l’ASSE ont clairement fait leur choix. Le profil d’un 9 athlétique arrive en tête avec 34,8 % des suffrages. Un choix qui traduit probablement l’envie de voir débarquer un avant-centre capable de peser physiquement sur les défenses adverses, de conserver les ballons et d’apporter une présence importante dans la surface.

Le deuxième profil le plus populaire est celui du renard des surfaces. Il récolte 25,5 % des votes. Les supporters de l’ASSE sont donc également nombreux à réclamer un véritable finisseur, capable de profiter de la moindre occasion dans la zone de vérité. Le 9 de profondeur complète le podium avec 22 % des suffrages. Un profil davantage porté sur les appels dans le dos des défenses et la capacité à exploiter les espaces.

Un Stassin en meilleur, la dernière option

Enfin, 17,7 % des supporters préféreraient miser sur un profil similaire à Lucas Stassin, mais avec davantage de garanties. L’option « un Stassin en meilleur » ferme donc la marche. Un résultat intéressant, puisque les supporters ne réclament pas nécessairement un profil totalement différent de l’attaquant belge. Ils semblent surtout vouloir un avant-centre capable d’apporter davantage de garanties offensives. Le message envoyé par ce sondage est donc assez clair.

En cas de départ de Lucas Stassin, l’ASSE devrait selon ses supporters privilégier un avant-centre athlétique. Un choix qui pourrait permettre aux Verts de disposer d’un point d’appui supplémentaire et d’une présence plus importante dans la surface adverse. Reste maintenant à savoir si les dirigeants stéphanois suivront les recommandations de leurs supporters. Car avant de penser à son éventuel remplaçant, l’ASSE devra surtout connaître la décision définitive concernant l’avenir de Lucas Stassin.