OM : Genesio hallucine pour le mercato et laisse planer un doute sur son avenir

À deux jours de la fin du mercato, Bruno Genesio reconnaît que la situation de l’OM est plus compliquée que prévu, tout en assurant que sa démission n’est pas à l’ordre du jour… pour l’instant.

Le constat de Bruno Genesio est sans détour. À quelques jours de la clôture du mercato, l’entraîneur de l’OM ne s’attendait pas à voir son équipe dans une situation aussi incertaine. Alors que Marseille doit encore réduire sa masse salariale avant de pouvoir réellement se renforcer, aucun renfort n’a encore été enregistré et le club risque de perdre certains de ses meilleurs joueurs.

« Pour répondre de manière franche, oui, je savais qu’il y avait des difficultés. À ce point-là, je n’imaginais pas qu’au 29 août, on en soit à avoir zéro recrue et à devoir vendre un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. Mais c’est comme ça. Dans le football, on doit s’adapter à beaucoup de choses, sur le terrain comme en dehors », a reconnu Genesio dans des propos rapportés par Le Phocéen. Le technicien savait que les contraintes financières seraient importantes, mais admet avoir été surpris par leur ampleur.

Genesio ne pense pas à démissionner

La situation a également alimenté les rumeurs autour de l’avenir de Bruno Genesio, notamment en cas de départ d’Igor Paixão. L’entraîneur marseillais a toutefois fermement écarté l’idée d’un départ immédiat.

« Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité concernant une éventuelle démission », a-t-il assuré. Et on ne peut pas dire que le « pour l’instant » incite vraiment à l’optimisme. Genesio reconnaît néanmoins que perdre plusieurs éléments importants sans pouvoir les remplacer rendrait son projet beaucoup plus difficile à mener.

L’ancien entraîneur de Lille veut surtout rester fidèle à son engagement envers le club et son groupe. Il entend désormais se concentrer sur le déplacement à Monaco avant de tirer les conséquences du mercato.

Aucun objectif fixé pour l’instant

Pour Genesio, impossible également de définir précisément les ambitions de l’OM en Ligue 1 et en Europa League tant que l’effectif n’est pas définitivement connu. « Pour fixer des objectifs, il faut pouvoir évaluer l’effectif qu’on aura à disposition à la fin du mercato », a-t-il expliqué.

Après une première journée de Ligue 1 marquée par le large succès contre Strasbourg (4-0), l’OM aborde donc le choc face à Monaco dans un contexte particulier. Genesio veut éviter que les incertitudes du mercato ne prennent définitivement le dessus sur le sportif.

La priorité est désormais claire : attendre la fermeture du marché pour connaître le véritable visage de l’OM et, surtout, savoir avec quels joueurs Bruno Genesio devra construire la suite de la saison.