RC Lens : la compo de Dino Toppmöller pour affronter Strasbourg

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Dino Toppmöller. Un seul changement avec la titularisation de Michał Skóraś à la place de Saud Abdulhamid. Coup d’envoi à 17h15 au stade de la Meinau.

La compo du RC Lens

Risser – Nawrocki, Ganiou, Sagnan – Skóraś, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Sima, Ivanovic.