RC Lens : la compo de Dino Toppmöller pour affronter Strasbourg

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1.
Ce samedi, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Dino Toppmöller. Un seul changement avec la titularisation de Michał Skóraś à la place de Saud Abdulhamid. Coup d’envoi à 17h15 au stade de la Meinau.
La compo du RC Lens
Risser – Nawrocki, Ganiou, Sagnan – Skóraś, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Sima, Ivanovic.
𝐇-𝟏 avant #RCSARCL ⌛️— Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2026
Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Dino Toppmöller pour débuter cette 𝐉𝟐 de @Ligue1 sur la pelouse du @RCSA. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/hSdoJZ0grO