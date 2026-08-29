OL Mercato : Fofana pourrait apporter une excellente nouvelle à l’OM pour Paixão

Sunderland explore la piste Malick Fofana alors que les négociations avec l’OM pour Igor Paixão peinent à avancer.

Le mercato s’accélère autour de Malick Fofana. Selon les informations de Santi Aouna, Sunderland s’est positionné ces dernières heures sur l’ailier de l’OL, actuellement au centre de nombreuses convoitises.

Cette offensive anglaise est directement liée au dossier Igor Paixão. Sunderland avait trouvé un accord avec l’ailier brésilien, mais les discussions avec l’OM avancent désormais beaucoup plus lentement que prévu. Les deux clubs peinent encore à finaliser les conditions du transfert, poussant les Black Cats à étudier une solution alternative.

Sunderland ouvre la porte à Fofana

L’international belge de 21 ans est déjà très demandé. Hull City a transmis une offre orale de 35 millions d’euros à l’OL et a également échangé directement avec le joueur pour lui présenter son projet. De son côté, l’AS Roma dispose déjà d’un accord contractuel avec Fofana, même si aucun accord définitif n’a été trouvé avec Lyon.

Pour l’OL, qui doit encore générer des liquidités après son élimination en barrages de Ligue des champions, la situation est particulièrement intéressante. Malick Fofana représente l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif et plusieurs offres pourraient donc rapidement faire monter les enchères.

Paixão encore à l’OM grâce à Fofana ?

Le cas Igor Paixão reste donc déterminant. Le Brésilien avait donné son accord à Sunderland et les discussions entre les deux clubs avaient semblé progresser vers une opération pouvant dépasser les 30 millions d’euros. Mais le ralentissement des négociations entre l’OM et le club anglais a changé la donne.

Sunderland garde ainsi Paixão dans son viseur, tout en avançant désormais sur Fofana. Le dossier marseillais pourrait donc indirectement influencer l’avenir de l’ailier lyonnais, à quelques jours de la fermeture du mercato.

Pour l’OM, l’enjeu est clair : le dossier Fofana à l’OL pourrait jouer un rôle majeur pour l’avenir de Paixão. Et pour Fofana, la concurrence entre Hull City, la Roma et désormais Sunderland promet une fin de mercato particulièrement animée.