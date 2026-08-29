La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Proposés à l’OM en début de mercato, Endrick et Ryad Mahrez devraient prendre des trajectoires tout autre cet été.

Le mercato de l’OM continue de réserver son lot de surprises. Alors que plusieurs profils ont été proposés au club phocéen ces dernières semaines, deux noms particulièrement prestigieux semblent désormais s’éloigner : Endrick et Riyad Mahrez.

Endrick finalement retenu par Mourinho au Real Madrid ?

Proposé à l’OM par le Real Madrid au début de l’été, Endrick avait rapidement suscité des interrogations concernant son avenir. Le jeune attaquant brésilien, en manque de temps de jeu à Madrid, aurait notamment été approché par plusieurs clubs européens. Mais sa situation semble avoir évolué ces dernières semaines. Après avoir récemment recalé Liverpool, Endrick aurait également reçu un message très clair de José Mourinho.

L’entraîneur portugais, qui avait émis en interne des réserves sur l’implication du Brésilien en début de mercato, a finalement affirmé en conférence de presse qu’il comptait sur lui cette saison. Une déclaration qui pourrait donc mettre un terme aux spéculations autour d’un départ. L’OM devrait ainsi devoir oublier la piste Endrick, alors que le joueur semble désormais parti pour poursuivre son aventure avec le Real Madrid.

Mahrez rêve toujours d’Europe

La situation est différente pour Riyad Mahrez. L’international algérien aurait été proposé à l’OM par un intermédiaire au cours du mercato, comme à plusieurs autres clubs européens. Libre, le joueur souhaite visiblement retrouver le Vieux Continent après son expérience dans le Golfe. Mais Marseille n’aurait finalement pas donné suite à cette opportunité. Mahrez pourrait néanmoins avoir une autre porte de sortie en Espagne. Le Deportivo La Corogne serait notamment susceptible de l’accueillir, ce qui lui permettrait de retrouver l’Europe. Un éventuel retour qui aurait également une dimension particulière puisque Pierre-Emerick Aubameyang évolue actuellement au sein du club galicien.

Le principal problème reste toutefois financier. Selon Afrik-Foot, Riyad Mahrez disposerait toujours d’une proposition très importante d’Al-Wasl, aux Émirats arabes unis. Le club lui proposerait un contrat de deux ans, assorti d’une saison supplémentaire en option, avec un salaire estimé à environ 7 millions d’euros annuels hors bonus. Des conditions particulièrement difficiles à égaler pour un club européen comme le Deportivo La Corogne. À titre de comparaison, Pierre-Emerick Aubameyang percevrait environ 4,5 millions d’euros par saison en Espagne.