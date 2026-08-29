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FRANCE

FC Nantes Mercato : un accord est tombé pour un transfert à plus de 3 M€ !

Par William Tertrin - 29 Août 2026, 18:40
Herba Guirassy lors de FC Nantes - Rodez

Le FC Nantes et les Young Boys de Berne auraient trouvé un accord supérieur à 3 millions d’euros pour le transfert d’Herba Guirassy, selon Sacha Tavolieri.

Le dossier Herba Guirassy semble toucher à sa fin. Alors que le jeune attaquant nantais était courtisé par plusieurs clubs européens, les Young Boys de Berne auraient finalement pris l’avantage.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, un accord a été trouvé ce samedi entre le FC Nantes et le club suisse pour un montant supérieur à 3 millions d’euros. Les deux formations seraient désormais en train de régler les derniers détails de l’opération.

Guirassy, direction la Suisse ?

Âgé de 19 ans, Herba Guirassy s’est progressivement imposé dans le groupe nantais. Formé au FC Nantes, l’attaquant a disputé 45 rencontres avec les Canaris au cours des deux dernières saisons, pour sept buts et une passe décisive.

Son début de saison 2026-2027 avait également attiré l’attention, avec notamment un but inscrit contre Laval. Les Young Boys avaient déjà transmis une première proposition de 3 millions d’euros, tandis que Burnley et Birmingham City s’étaient également positionnés sur le dossier ces derniers jours.

Si les derniers détails sont rapidement réglés, Herba Guirassy devrait donc quitter le FC Nantes pour poursuivre sa progression en Suisse. Une nouvelle vente importante pour les Canaris dans cette fin de mercato particulièrement animée.

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