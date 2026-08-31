Flashback, il y a un an : Un an après le grand espoir Mwanga, le FC Nantes face à un nouveau pari

Souvenez-vous : il y a tout juste un an, l’arrivée de Junior Mwanga en prêt avait fait souffler un vent d’optimisme sur la Cité des Ducs. Douze mois plus tard, le club ne vit plus les mêmes émotions, entre reconstruction express, instabilité et espoirs contrariés.

Quand l’espoir Mwanga débarquait, la promesse d’un été actif

Le 31 août 2025, les supporters nantais avaient, pour une fois, le sourire : Junior Mwanga, jeune milieu défensif du RC Strasbourg, débarquait en prêt pour renforcer un FC Nantes qui venait enfin de décrocher sa première victoire de la saison. À 22 ans, Mwanga incarnait cette polyvalence recherchée, formé comme défenseur central à Bordeaux mais déjà titulaire au milieu du Racing, et censé stabiliser l’axe nantais défaillant. Le deal, sans option d’achat, disait beaucoup de la prudence nantaise, mais laissait entrevoir l’idée que le club savait encore attirer des jeunes prometteurs du championnat de France, malgré un contexte sportif déjà fragile. Cette arrivée, validée après une victoire face à Auxerre, venait clore un été où l’on se voulait ambitieux, cherchant à se remettre sur les rails après des mois difficiles. Les Canaris, alors coachés par Luis Castro, cherchaient alors surtout à stopper l’hémorragie et à reconstruire un effectif capable de rivaliser dans l’élite.

Un an plus tard : instabilité chronique, effectif chamboulé et nouveau pari

Douze mois ont passé, et le FC Nantes a changé de visage… mais pas de galère. Exit Luis Castro, place à Grégory Poirier, arrivé pour tenter de stopper une spirale négative en Ligue 2 : le club, qui court toujours après sa première victoire malgré un sursaut offensif à Guingamp (3-3), doit composer avec un effectif secoué par un mercato tardif et des départs en série. Mwanga ? Disparu des radars, comme tant d’autres prêts sans lendemain. L’actualité du club, c’est aujourd’hui la valse des noms et des statuts : Joujou, Hachem, Cherni, Pierret, Danger… Autant de recrues de dernière minute, parfois issues de Ligue 2 ou de clubs étrangers modestes, qui disent moins une ambition qu’une nécessité de rebâtir à la va-vite. Le départ imminent de Guirassy en Suisse, la gestion chaotique de la vente de Mostafa Mohamed, ou encore le prêt d’un Lamy à peine arrivé, témoignent d’une instabilité chronique. Et en toile de fond, le spectre d’un changement de propriétaire qui n’en finit pas de faire espérer une partie des supporters. Si l’été 2025 avait donné l’illusion d’un renouveau possible, l’été 2026 rappelle que le FC Nantes peine à sortir d’un cycle de rapiéçage permanent, où chaque promesse de stabilité se dissipe avant même d’avoir tenu une saison complète. Mwanga, symbole d’un espoir vite refermé, laisse place à une nouvelle génération de paris… et à une attente qui semble, elle, éternelle.