EA Guingamp – FC Nantes (3-3) : les Canaris manquent de peu leur première victoire, les enseignements

Mené 2-0 puis revenu à hauteur avant de prendre l’avantage à cinq minutes de la fin, le FC Nantes a finalement laissé filer sa première victoire de la saison à Guingamp (3-3), au terme d’un scénario complètement fou au Roudourou.

Le FC Nantes devra encore patienter. Alors qu’ils restaient sur trois défaites en autant de journées de Ligue 2, les Canaris ont longtemps cru tenir leur premier succès de la saison sur la pelouse de l’En Avant Guingamp pour le premier match du coach Grégory Poirier.

Et pourtant, tout avait très mal commencé pour les Nantais. Après seulement quinze minutes, Guingamp menait déjà 2-0 grâce à Samir Ben Brahim, auteur d’une superbe frappe en lucarne à la 9e minute, puis Donatien Gomis, qui doublait la mise de la tête six minutes plus tard.

Nantes, totalement dépassé dans l’entame, a toutefois trouvé les ressources pour revenir dans la rencontre. Wilitty Younoussa a réduit l’écart à la 23e minute après une récupération guingampaise mal négociée. L’attaquant nantais a ensuite remis les deux équipes à égalité dès la reprise, profitant d’une énorme erreur du gardien Adrián Ortolá à la 49e minute.

Younoussa, le grand bonhomme côté nantais

Dans une équipe nantaise encore en quête de repères, Wilitty Younoussa aura été l’une des principales satisfactions de la soirée.

Déjà buteur avant la pause, le milieu offensif a remis Nantes dans le match dès le début du deuxième acte. Son doublé permet surtout aux Canaris de montrer une capacité de réaction qui leur avait cruellement fait défaut lors de leurs premières sorties de la saison.

Après avoir été mené 2-0, Nantes a progressivement pris le contrôle du match. Les hommes de Grégory Poirier ont davantage conservé le ballon et multiplié les situations dangereuses, alors que Guingamp reculait progressivement.

Antoine Joujou pense offrir la victoire à Nantes

La récompense est finalement arrivée à la 85e minute. Pour sa première apparition sous le maillot nantais, Antoine Joujou a profité d’un excellent travail de Perrin sur le côté droit. Servi en retrait, le nouvel entrant a déclenché une frappe qui, déviée par Gomis, a trompé Ortolá.

Nantes venait alors de réaliser une véritable remontada : 0-2 après un quart d’heure, 2-2 après moins de cinquante minutes, puis 3-2 à cinq minutes de la fin. Le premier succès de l’ère Grégory Poirier semblait enfin à portée de main.

Un scénario cruel jusqu’au bout

Mais Nantes n’a pas réussi à conserver son avantage. Alors que le temps additionnel avait débuté, Guingamp a obtenu un penalty sur une main de Johann Lepenant après un corner. Une dernière occasion inespérée pour les joueurs de Sylvain Ripoll.

Louiserre s’est chargé de tirer le penalty, mais Maxime Dupé a repoussé sa tentative. Le gardien nantais n’a toutefois pas pu empêcher Donatien Gomis de suivre et de pousser le ballon au fond des filets. À la 90e+8, Guingamp égalisait ainsi à 3-3 et arrachait un point dans une fin de match totalement folle.

Les enseignements pour Nantes

Une réaction encourageante

Le principal motif de satisfaction pour Nantes reste évidemment sa capacité à revenir d’une situation très mal engagée. Menés 2-0 après seulement quinze minutes, les Canaris auraient pu sombrer. Ils ont au contraire progressivement repris le contrôle de la rencontre.

Une défense encore trop friable

Cette réaction ne doit toutefois pas masquer les problèmes défensifs. L’entame catastrophique, avec deux buts encaissés en six minutes, a encore placé Nantes dans une situation compliquée.

L’erreur d’Ortolá sur le deuxième but nantais a également permis aux Canaris de revenir dans la partie. Nantes devra surtout apprendre à mieux gérer les moments clés, notamment lorsqu’il mène au score.

Joujou marque des points

Pour sa première apparition avec Nantes, Antoine Joujou a immédiatement trouvé le chemin des filets. Son entrée a apporté de la percussion et son but semblait devoir être celui de la victoire.

Une première très intéressante pour le nouvel arrivant, dans un secteur offensif où Nantes a besoin de solutions.

Nantes devra encore attendre

Ce match nul laisse donc un goût particulièrement amer au FC Nantes. Les Canaris ont été menés 2-0, ont réussi à revenir à 2-2, puis ont pris l’avantage à la 85e minute avant de concéder l’égalisation dans les dernières secondes.

Avec ce scénario, Nantes peut retenir les progrès dans le jeu et la réaction mentale, mais le bilan comptable reste préoccupant. Après quatre journées, le club n’a toujours pas remporté le moindre match.