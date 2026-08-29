ASSE Mercato : un géant européen relance Lucas Stassin !

Selon une nouvelle information venue d’Espagne, l’Atlético Madrid aurait relancé le dossier Lucas Stassin, avec un départ de Julián Álvarez qui pourrait débloquer l’opération.

Le dossier Lucas Stassin pourrait connaître un nouveau rebondissement. Alors que l’attaquant belge de l’ASSE est déjà annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid, le club espagnol aurait décidé de réactiver la piste selon Solo Fichajes.

La clé de cette opération serait Julián Álvarez. L’Atlético continue de gérer une situation particulièrement tendue autour de son attaquant argentin, dont l’avenir agite le mercato depuis plusieurs semaines. Le club madrilène a officiellement fermé la porte à un transfert vers le FC Barcelone, tout en laissant entendre qu’une autre destination pourrait éventuellement être envisagée.

Dans ce contexte, l’Atlético chercherait déjà à anticiper un éventuel départ de son numéro 9. Lucas Stassin ferait partie des profils ciblés pour renforcer le secteur offensif, aux côtés de Matías Fernández-Pardo, l’attaquant de Lille. Cependant, Newcastle United est désormais proche d’un accord avec le LOSC pour Fernandez-Pardo, pour un montant total de 65 M€.

Une opération importante pour l’ASSE

Pour Saint-Étienne, cette piste madrilène pourrait représenter une excellente nouvelle. Plusieurs sources ont déjà évoqué une valorisation de 20 millions d’euros pour Stassin, tandis que l’intérêt de l’Atlético est confirmé depuis plusieurs semaines.

Le dossier reste toutefois conditionné au mouvement de l’attaque madrilène. Tant que l’avenir de Julián Álvarez n’est pas définitivement réglé, l’Atlético semble vouloir conserver Stassin parmi ses options.

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’ASSE peut donc encore espérer voir son buteur rejoindre la Liga. Une opération qui pourrait rapidement s’accélérer si Gil Marín obtient enfin le départ de Julián Álvarez.