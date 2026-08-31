OL : Les dernières 48 heures du mercato virent à l’urgence

Accroché par Le Havre samedi (1-1), l’OL aborde les deux dernières journées du mercato avec plusieurs ventes à boucler. L’élimination en Ligue des champions a encore accentué la pression sur la direction lyonnaise.

Fonseca attend la fin du mercato

On vous en parlait dimanche : Paulo Fonseca estime que l’OL doit encore vendre deux ou trois joueurs. Au lendemain du nul face au Havre, les Lyonnais entrent désormais dans les dernières 48 heures d’un marché particulièrement indécis.

« Il n’y a plus que deux jours, ensuite nous pourrons avoir nos joueurs totalement concentrés sur le travail », a soufflé le technicien portugais samedi. Face à Auxerre, il disposera enfin d’une vision claire de son effectif pour la saison 2026-2027.

L’élimination européenne change la donne

La défaite contre Fenerbahçe et l’élimination en Ligue des champions ont surtout privé l’OL de recettes précieuses. Même si Matthieu Louis-Jean avait bâti son plan autour d’une participation à la Ligue Europa, la C1 aurait rendu cette fin de mercato nettement moins tendue, comme le souligne Olympique et Lyonnais.

Dans le sens des départs, Afonso Moreira a été vendu afin de répondre aux exigences de la DNCG. Orel Mangala a rejoint Getafe en prêt, sans option d’achat, avec une partie de son salaire toujours prise en charge par le club rhodanien.

Fofana ciblé, trois autres départs en suspens

Tanner Tessmann, Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico figurent toujours parmi les candidats à un départ. Malick Fofana reste également Lyonnais, mais Sunderland en aurait fait son alternative prioritaire après avoir rencontré des difficultés sur d’autres pistes.

Malick Fofana devient le plan B de Sunderland. Bloqués sur les pistes Paixão et Grealish, les Black Cats se tournent vers l’ailier de l’OL. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2094035358052757656

Une vente tardive du Belge pourrait rappeler le dossier Georges Mikautadze, avec le risque d’une opération conclue dans l’urgence. Entre dégraissage et éventuels renforts express, Matthieu Louis-Jean devra trancher avant la fermeture du marché, mardi à 20 heures.