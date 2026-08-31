FC Barcelone : Araújo révèle ce qui l’a vraiment surpris en Angleterre

Arrivé à Liverpool cet été, Ronald Araújo découvre les exigences de la Premier League après plusieurs saisons au FC Barcelone. Le défenseur uruguayen mesure déjà l’écart physique entre les deux championnats et affiche sa détermination à s’imposer à Anfield.

Des premiers pas intenses avec Liverpool

Recruté après le départ d’Ibrahima Konaté au Real Madrid, Ronald Araújo doit renforcer l’axe des Reds mais aussi pouvoir dépanner sur le côté droit, où Jeremie Frimpong ne répond pas suffisamment aux attentes. L’Uruguayen de 27 ans est notamment entré en jeu contre Newcastle puis Nottingham Forest, tenu en échec par Liverpool (2-2).

Dans des propos relayés par Foot Mercato, l’ancien capitaine du Barça raconte une adaptation sans temps mort : « C’est un rythme complètement différent : une intensité pure, des duels physiques et pas une seconde pour réfléchir. »

La Premier League au-dessus sur le plan physique

Araújo insiste sur la nécessité d’être immédiatement prêt lorsqu’il entre sur la pelouse. « On se rend vite compte qu’il faut être à 100 % dès que nos crampons touchent la pelouse », explique le défenseur, marqué par la puissance et la vitesse du championnat anglais.

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Le marché estival a profondément modifié le paysage autour de son ancien club comme de Liverpool. Pour Araújo, ce nouveau défi représente surtout l’occasion de franchir un cap dans un environnement qu’il juge particulièrement exigeant.

Araújo n’oublie pas les qualités de la Liga

L’international uruguayen refuse toutefois de dévaloriser le championnat espagnol, où il a remporté des titres avec le Barça. Il souligne « des tactiques incroyables et un génie technique », tout en estimant que la Premier League se situe « à un niveau supérieur » en matière de puissance physique et de rythme.

Selon lui, un défenseur capable de s’affirmer chaque semaine en Angleterre pourrait ensuite revenir en Liga et y dominer. Une comparaison tranchée, mais surtout un message clair : Araújo se dit prêt à lutter pour gagner sa place à Anfield.