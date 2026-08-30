Pronostic FC Barcelone – Vallecano : Yamal va-t-il se réveiller ?

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de Liga entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone a démarré fort sa saison 2026-2027 avec deux victoires faciles contre Elche (5-0), puis face à l’Athletic Bilbao (2-0). En tête de la Liga aux côtés du Real Madrid, du FC Séville et du Real Betis, le Barça tentera de réaliser la passe de trois ce lundi (21h30) au Camp Nou face au Rayo Vallecano, 12e du classement.

Liga – FC Barcelone vs Vallecano

Lundi 31 août 2026 · 21h30 · Camp Nou

FC Barcelone : un début de saison parfait

Le FC Barcelone n’a pas perdu de temps pour rappeler qu’il serait encore l’un des grands favoris au titre cette saison. Double champion d’Espagne en titre, le club catalan a parfaitement négocié ses deux premières rencontres et affiche déjà six points au compteur.

Pour son entrée en lice, le Barça a livré une véritable démonstration sur la pelouse d’Elche (5-0). Les hommes d’Hansi Flick ont ensuite confirmé jeudi en dominant l’Athletic Bilbao au Camp Nou (2-0).

Avec sept buts inscrits et aucun encaissé lors de ses deux premières journées, le bilan est donc parfait. Les Blaugrana peuvent surtout s’appuyer sur une impressionnante solidité à domicile puisqu’ils restent sur 20 victoires consécutives au Camp Nou en Liga.

Face au Rayo Vallecano, l’objectif sera donc naturellement de poursuivre cette série et de signer une troisième victoire en autant de journées. Sur le papier, le rapport de force paraît largement favorable aux Catalans.

Hansi Flick devra néanmoins composer avec plusieurs absences importantes. Frenkie de Jong, Gavi et Roony Bardghji sont notamment indisponibles. Malgré ces forfaits, l’effectif barcelonais reste largement armé pour faire la différence face au Rayo.

Rayo Vallecano : un début de saison compliqué

Le Rayo Vallecano connaît un début de championnat beaucoup moins convaincant. Après deux journées, le club madrilène n’a toujours pas décroché sa première victoire et ne compte qu’un point.

Pour son premier match de la saison, le Rayo s’est incliné sur la pelouse du FC Séville (1-2), en concédant notamment deux penalties. Les Madrilènes ont ensuite débloqué leur compteur en obtenant un match nul face au Deportivo Alavés (1-1).

Avec seulement un point pris sur six possibles, le bilan reste donc assez maigre avant de se déplacer chez le champion d’Espagne en titre. Le Rayo devra en plus composer avec plusieurs absences importantes.

Le gardien Augusto Batalla est notamment forfait en raison d’une fracture du tibia, tout comme Luiz Felipe et Marash Kumbulla en défense. Isi Palazón, touché à la cuisse contre Alavés, est lui aussi annoncé indisponible.

Face à un Barça qui a inscrit sept buts sans en encaisser depuis le début du championnat, la mission s’annonce donc particulièrement compliquée. Le Rayo tentera probablement de rester compact le plus longtemps possible et de profiter des rares opportunités qui se présenteront en transition.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Rayo Vallecano a régulièrement posé des problèmes au FC Barcelone ces dernières saisons, même si la tendance récente est de nouveau favorable aux Catalans.

Le Barça reste notamment invaincu lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes, avec trois victoires et un match nul. La saison dernière, les Blaugrana avaient été accrochés à Vallecas (1-1) avant de s’imposer au Camp Nou (1-0).

Les trois dernières confrontations disputées à Barcelone ont d’ailleurs toutes tourné à l’avantage du Barça, qui n’a encaissé aucun but lors des deux plus récentes.

Au regard de la forme actuelle des deux équipes et de l’impressionnante série barcelonaise à domicile, le Rayo devra donc réaliser une très grosse performance pour espérer ramener quelque chose de Catalogne.

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Espart – Bernal, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

La compo probable du Rayo Vallecano : Cardenas – Ratiu, Lejeune, Pelayo, Vertrouwd – Lopez, Cissé – Frutos, Camello, Garcia – Nteka.

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (FC Barcelone) : Véritable leader offensif du Barça malgré son jeune âge, l’international espagnol sera encore l’un des principaux dangers pour la défense du Rayo Vallecano. Sa qualité technique, ses accélérations et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres devraient être particulièrement précieuses face à une équipe madrilène qui pourrait évoluer assez bas. Dans un Barça en pleine confiance offensivement, Lamine Yamal aura une nouvelle occasion de se montrer décisif.

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) : Meilleur buteur du Rayo Vallecano en Liga la saison dernière avec dix réalisations, l’ailier espagnol reste l’une des principales menaces offensives de son équipe. Face à un Barça qui devrait largement monopoliser le ballon, les Madrilènes pourraient principalement chercher à faire la différence en transition. La vitesse et la capacité de Jorge de Frutos à se projeter seront donc précieuses pour tenter de mettre en difficulté la défense catalane.

Les tendances de cotes : le Barça immense favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire FC Barcelone (1) ≈ 1,17 ≈ 84 % Barça immense favori Match nul (X) ≈ 6,50 ≈ 14 % Très peu probable Victoire Rayo Vallecano (2) ≈ 15,00 ≈ 2 % Rayo énorme outsider

Sans surprise, le FC Barcelone part très largement favori de cette rencontre. La cote d’une victoire catalane tourne autour de 1,17, tandis que le succès du Rayo Vallecano peut grimper jusqu’à 15,00.

Les bookmakers ne semblent donc laisser que très peu de place au doute. Avec deux victoires, sept buts marqués et aucun encaissé, le Barça a parfaitement démarré son championnat. Son impressionnante série de 20 succès consécutifs à domicile en Liga renforce encore son statut de grand favori.

Nos pronostics pour FC Barcelone – Rayo Vallecano

Victoire du FC Barcelone : Difficile d’aller contre la dynamique actuelle des Blaugrana. Le Barça a remporté ses deux premières rencontres sans encaisser le moindre but et reste sur 20 victoires consécutives au Camp Nou en championnat. Face à un Rayo qui n’a pris qu’un point en deux journées et qui devra composer avec plusieurs absents, les hommes d’Hansi Flick devraient avoir les moyens de réaliser la passe de trois.

: Difficile d’aller contre la dynamique actuelle des Blaugrana. Le Barça a remporté ses deux premières rencontres sans encaisser le moindre but et reste sur 20 victoires consécutives au Camp Nou en championnat. Face à un Rayo qui n’a pris qu’un point en deux journées et qui devra composer avec plusieurs absents, les hommes d’Hansi Flick devraient avoir les moyens de réaliser la passe de trois. FC Barcelone gagne avec au moins deux buts d’écart : La cote d’une simple victoire barcelonaise étant particulièrement faible, le handicap peut offrir une alternative plus intéressante. Le Barça a déjà inscrit sept buts en deux matchs, dont cinq sur la pelouse d’Elche, et devrait largement dominer les débats. Face à un Rayo diminué défensivement, les Catalans semblent capables de s’imposer avec plusieurs buts d’avance.

: La cote d’une simple victoire barcelonaise étant particulièrement faible, le handicap peut offrir une alternative plus intéressante. Le Barça a déjà inscrit sept buts en deux matchs, dont cinq sur la pelouse d’Elche, et devrait largement dominer les débats. Face à un Rayo diminué défensivement, les Catalans semblent capables de s’imposer avec plusieurs buts d’avance. Le FC Barcelone gagne sans encaisser de but : Les Blaugrana n’ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la Liga et ont déjà conservé leur cage inviolée face à Elche et l’Athletic Bilbao. Le Rayo n’a de son côté marqué qu’un but lors de chacune de ses deux premières journées. Si Barcelone affiche la même maîtrise que lors de ses premières sorties, un nouveau clean sheet est tout à fait envisageable.

Score possible

3-0 pour le FC Barcelone : Le Barça semble actuellement évoluer un ton au-dessus et aura l’occasion de poursuivre son début de saison parfait devant son public. Avec sept buts inscrits, aucun encaissé et une impressionnante série de victoires au Camp Nou, les hommes d’Hansi Flick possèdent tous les arguments pour largement dominer la rencontre. Le Rayo a déjà montré par le passé qu’il pouvait gêner les Catalans, mais les nombreuses absences madrilènes et la forme actuelle du Barça pourraient faire pencher nettement la balance.